綠營籲韓國瑜辭職選總統　杏仁哥轟：我反對！兩套標準

記者吳奕靖、洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜在黨內總統初選民調當中勝出，不過現在綠營議員們紛紛跳出來，要求韓國瑜辭職參選，韓家軍代表之一杏仁哥跳出來不但反對，更砲轟民進黨：「對高雄根本就是兩套標準」，在韓國瑜當選市長以後，高雄人根本就像是二等國民。

▲國民黨內總統初選由韓國瑜勝出，杏仁哥開心放送2020杯杏仁茶 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜在黨內初選出線，杏仁哥非常開心，在六合夜市大方放送2020杯的杏仁茶，吸引不少韓粉前往一同「逗熱鬧」，記者詢問杏仁哥，現在有聲音希望韓國瑜辭去高雄市長一直來參選總統，杏仁哥頗不以為然開轟：「民進黨對高雄已經變成了兩套標準」。

▲國民黨內總統初選由韓國瑜勝出，杏仁哥開心放送2020杯杏仁茶 。（圖／記者吳奕靖攝）

杏仁哥相當感嘆就在韓國瑜擔任高雄市長之後，「我們受到的對待好像就二等國民一樣，包括我們這個登革熱防治，好像乞丐一樣，地方要跟中央申請補助款，卻要分兩次，跟陳菊那個時代完全不一樣，國民黨完全是，馬英九在執政的時候是全額，百分之百協助，為何要有這樣的差別」。杏仁哥甚至質疑「民進黨真的民主嗎？你有苦民所苦嗎？高雄也很多民進黨的支持者，難道不管他們的生死」，所以他認為民進黨把高雄人當成二等國民，這樣的舉動反而會造成討厭民進黨。

杏仁哥在採訪的過程當中，臉上難掩喜悅之情，所以才大方贈送2020杯的杏仁茶，這個數字也象徵2020年應該要團結，但他也坦言自己一整夜都沒有睡，就是擔心韓國瑜無法出線，現在終於盼到了最好的結果，也期待韓國瑜未來能夠改變整個台灣。

▲▼國民黨初選民調公布記者會,確認由韓國瑜出線。（圖／記者李毓康攝）