時代力量是「家」　洪慈庸：不會加入民進黨或正國會

▲洪慈庸表示不會加入民進黨。（圖／洪慈庸辦公室提供）

記者鄧木卿／台中報導

時代力量立委洪慈庸針對太陽花學運領袖林飛帆加入民進黨並擔任要職一事，14日深夜在臉書上發文抒發心中憂慮，被外界認為可能會離開時力，洪表示，時代力量是當初成立的「家」，不可能加入其他黨或派系，捍衛台灣民主自由靠一個黨或時代力量是不夠的，每個人都有扮演的角色，要追求的是「大聯盟」的概念。

▲楊瓊瓔是否捲土重來參選立委仍未表態。（圖／台中市政府提供）

洪慈庸在臉書上發文表達內心的憂慮和不解，她說，站在時代力量的立場，得承認過去和時代力量親近友好的學運領袖加入民進黨，是一個具有指標意義的抉擇，也讓她進一步思考，這幾年大家這麼努力、認真、辛苦，到底是為了什麼？此外，她也提及和黃國昌對於時力未來立場意見不一等，都被外界質疑是否要離開時力。

洪慈庸參加「甲后線自行車道落成啟用典禮」時表示，時代力量是自己從政的決定，一路走來會始終如一，時力是當初成立的「家」，不可能放著不管而參與其他的政黨、派系，她提到，捍衛台灣民主自由靠一個黨或時代力量還不足夠，要如何擴充以及讓其他力量一起才是重點。

民進黨內的正國會，目前的實質領導人是交通部長林佳龍，林在台中市長任內，傾其全力輔選洪慈庸，而夫婿卓冠廷是前新聞局長，目前是交通部長辦公室主任，洪和正國會關係匪淺，未來是否有合作空間。

洪慈庸表示，時代力量與民進黨之間在捍衛台灣民主自由方向一致，為了台灣未來與守護台灣的民主自由，讓下一代有更好成長環境，會樂於議題上合作與努力，沒有派系考量。

針對楊瓊瓔仍不願鬆口參選立委，洪慈庸回應，楊有自己的規劃，她尊重，只是如果後續有參選計畫就要辭掉現職，這是最基本的要求，時代力量過去對國民黨及民進黨相關公職人士，要參選非現任、非連任職務，要先辭掉原職務，才是對選民最基本的責任。