隔空互嗆社會住宅賣地後　楊瓊瓔洪慈庸首度同框零互動

▲楊瓊瓔和洪慈庸同框但零互動。（圖／洪慈庸辦公室提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府建置的甲后線自行車道15日舉行通車啟用典禮，台中市副市長楊瓊瓔、時代力量立委洪慈庸等人出席，楊洪日前針對台中市社會住宅賣地案隔空互嗆後首度同框，兩人主持完剪綵儀式後，各騎各的零互動。

▲楊瓊瓔主持自行車道啟用典禮。（圖／台中市政府提供）

觀光旅遊局表示，甲后線自行車道工程經費2千多萬元，分為甲后線主線、六分路支線及忘憂谷支線，總計35.2公里，從后里新泰安車站行經后里火車站及大甲火車站，西至大甲蔣公路與台一線路口，串聯大甲鎮瀾宮、大甲老街、月眉糖廠、薩克斯風紀念館、泰安鐵道園區、落羽松秘境等多處景點，可邊騎邊享受不同地區的美麗風情。

▲洪慈庸成功爭取這項自行車道工程費6成補助。（圖／洪慈庸辦公室提供）

楊瓊瓔表示，磁瑤堤防旁的2座觀景平台，視野寬闊，一片片稻田隨著季節變化展現不同風光，成長時綠油油一片，結穗後轉為金黃色；而秋天收割完後便會種下波斯菊，變成美麗花海，美不勝收，目前全台中市自行車道全長655.74公里，未來將會繼續努力建置，提供民眾良好休憩空間。

洪慈庸表示，她成功爭取教育部補助工程費6成，順利串聯后里、大甲，途經外埔，形成完整的區域路網，此外，她所爭取的潭雅神自行車道整修工程也已完工，希望未來持續帶動在地產業與整體觀光發展。

4年前的后里、潭子、大雅和神岡區的立委選舉，楊瓊瓔敗給洪慈庸，外界都盛傳楊會捲土重來，日前兩人為了社會住宅賣地案，在臉書上隔空互槓，洪質疑盧市府把社宅預定地賣掉，有違居住正義；楊則是為基層公務員抱屈，批評一到選舉就開始出現各種影射、鬥爭等手段，她必須承擔起散發正能量的角色。

楊洪兩人自從在臉書互嗆後，上午是首度出席剪綵典禮，雖然同框，但毫無互動，兩人各自致詞完，就各自騎單車暢遊去了。