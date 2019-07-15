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賤賣土地給弟媳「A走上億元」！中信老臣再涉案　檢大動作搜索約談

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▲▼ 中信購地弊案，前財務長張明田強調沒用公司資金交保。（圖／記者張曼蘋攝）

▲中信金老臣張明田，在內湖購地弊案中，一審被判15年有期徒刑，併科罰金5億元。（圖／資料照）

突發中心／綜合報導

中信金董事長專委張明田買進位在台北市內湖安康段2筆土地，再以不實鑑價低買高賣予中國信託商業銀行，套利8億多元，被判15年有期徒刑；沒想到近日又被檢調查出，涉嫌將中信一筆位於台南價值數億元的土地、松壽大樓賤賣給弟媳婦巫春香。

中信內湖購地弊案中，張明田被依《金融控股公司法》特別背信罪，判15年有期徒刑，併科罰金5億；他的弟弟張明人，同樣被依法判處14年有期徒刑，併科罰金3億元；中信銀主秘陳永晉，被判13年有期徒刑。中信銀管理部副總經理柯宏達則被判12年6個月有期徒刑，協理陳立三被判處11年6個月有期徒刑，全案可上訴。

不過北檢又從中查出案外案，透過交易資料可以發現，2012年8月間，中信以約9000多萬的便宜價格把地賣給慶瑞開發負責人巫春香，而巫春香正是張明田的弟媳婦。巫春香把土地轉手賣出賺了上億元的價差，讓檢調懷疑這其中有異，交易過程涉嫌違反一般商業利益原則，中間牽線的張明田兄弟則涉犯特別背信等罪。

台北地檢署15日發動搜索，共搜索9處，約談明田等9名被告，以及19名關係人、證人，全案依《金融控股公司法》特別背信罪偵辦。

對此中信金表示，本公司營運一切正常，公司方面並無遭搜索之情事，僅部份同仁接受檢調單位約談。公司所有作業均依照相關規定辦理，將全力配合檢調單位調查，希望盡速澄清真相。

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關鍵字：中信,辜仲諒,弊案

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