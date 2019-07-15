左手虎口被咬到血肉模糊！　警界黃立成「開2槍護學弟」壓制通緝犯

突發中心／台北報導

台北市中正二分局泉州派出所警員溫皓翔、李隋恩14日晚間11點多巡邏時，發現一名沈姓詐欺通緝犯，立即展開追捕；期間對方竟然狠咬溫員，導致他的虎口當場血肉模糊。警方表示，由於沈男一直持刀亂揮，為自保朝他腿部連開2槍。

事件發生於北市莒光路上，警方在沈姓詐欺通緝犯家樓下埋伏，結果對方一看到員警便拔腿狂奔。沈男拿出預藏的刀械對2名警員揮砍，劃傷李隋恩（21歲）右手臂、臉頰，甚至狠咬溫皓翔（32歲）的虎口，雙方爆發扭打衝突。

情急之下，溫皓翔拿出辣椒水狂噴，朝沈男腿部射擊2槍，造成對方左大腿、右小腿中彈受傷，被送往和平醫院治療，經手術後已無大礙。

▲溫皓翔側面神似藝人黃立成。



▲警方開槍制伏嫌犯。（圖／東森新聞）



從警十年的溫皓翔指出，當時要搶走嫌犯的刀子，沒想到沈男居然瘋狂咬人，「我的虎口被他整個咬到皮開肉綻、都爛掉了。」手上目前包著紗布，手指運動還是會感到疼痛。而一旁才報到8個月的菜鳥警員李隋恩則表示，當下很緊張，但要hold住。

警方表示，之後除了將把沈男解送歸案外，還會追究他持刀傷警的刑責。警政署長陳家欽、台北市警局長陳家昌聽聞此事後，15日上午都前往前泉州派出所探視2名受傷警員並致贈慰問紅包。

▲警政署長陳家欽、市警局長陳家昌先後趕來探視受傷警員。（圖／記者張君豪翻攝）



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