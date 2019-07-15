嘉藥鐵馬隊跨海追風　內蒙古國際挑戰賽飆出佳績

▲嘉南藥理大學自由車隊參加中國大陸內蒙古舉行的「2019克什克騰國際大學生自行車挑戰賽」，分別榮獲團體亞軍及個人賽3銀3銅佳績，戰果輝煌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南的嘉南藥理大學自由車隊實力堅強，不僅享譽全台，在國際上也頗負盛名，該校隊受邀參加中國大陸內蒙古舉行的「2019克什克騰國際大學生自行車挑戰賽」，經過7月13、14日兩天競逐拼鬥，分別榮獲團體亞軍及個人賽3銀3銅佳績，戰果輝煌，優異表現令人驚艷，值得嘉許。

該挑戰賽由克什克腾旗人民政府與中國大學生體育協會自行車分會主辦，共有來自28所大學、超過150名選手角逐，競爭相當激烈，加上比賽地點位處高海拔山區，参賽者需適應高山地形和氣候，對所有車手更是一大考驗。

嘉藥自由車隊由運動管理系及餐旅系的6男3女共9位學生組成，在施正人和鄭欽嬴兩位老師指導帶領下，隊員卯足全力，飆出好成績，除獲得團體亞軍外，徐子恩同學於大組賽與爬坡賽分別摘下2、3名，而邱靜雯、張雅雯、陳俞欣3位女同學巾幗不讓鬚眉，在各組賽別也都挺進前三強，表現亮眼。

施正人老師表示，嘉藥自由車隊在2016、2017連續兩年參加湖北神農架國際大學生自行車挑戰賽，均勇奪團體總冠軍，並包辦多項個人獎殊榮，成績斐然有目共睹，因此今年獲邀參加克什克騰挑戰賽，跨越難度更高的門檻，車隊無不奮勇以赴。

施老師說，這次出賽成員大都以一、二年級選手為主體，雖沒有拿到冠軍，但努力不懈的精神可嘉，且以新手之姿能有如此成績，實屬難能可貴；他們在比賽中高度發揮團隊合作默契，備受各方矚目，未來將是嘉藥征戰單車大賽的人才菁英。

鄭欽嬴老師指出，本次比賽分為公路車組與山地車組，參賽選手需在2天内完成爬坡賽及大組賽程，爬坡賽起點位於海拔1,073公尺的克什克騰熱水開發區，终點為大興安嶺山脈最高峰海拔1,776公尺的黄崗梁森林公園，賽道總長18.5公里，平均坡度3.8%，最大坡度則高達13%，累計需爬升700公尺，對選手而言都是十分艱苦的挑戰；另外，大組賽路線在克什克騰石陣景區舉行，賽道高低起伏不斷，總長58公里，海拔最高有1,691公尺，累計爬升615公尺，賽程也相當吃力，十足考驗選手能耐。

在大組賽與爬坡賽均獲佳績的徐子恩說，非常感謝教練老師的指導和鼓勵，尤其是公路組團體賽，隊員們採取合作無間及緊盯領先群戰術，亦步亦趨追趕纏鬥，終於殺出重圍，奪下亞軍。

邱靜雯表示，首次參加高難度的高原競賽，克服地形氣候及空氣稀薄狀況下調節呼吸換氣，並保持續航力是最大挑戰，更是致勝關鍵；她難掩興奮地說，很高興能為校爭光，不只增長比賽經驗，也實質推動體育交流，成果豐碩，受益良多。