12歲男童每天跳繩1000下...一年後卻變「全班最矮」　爸知道原因後崩潰了

▲男童跳繩一年卻成為班上最矮的人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

據統計，大陸小學六年級學生的平均身高約為150公分。浙江杭州市一名12歲王姓男童也即將要升上6年級，他從1年前開始，每天跳繩1000下，但身高卻只有145公分，體重則達到48公斤，成為全班最矮的男生。對此，王爸爸感到十分疑惑，直到後來得知原因，才讓他非常後悔。

綜合陸媒報導，40歲的王爸爸為了鼓勵兒子運動，以獎金當成誘因，只要兒子每天跳繩1000下，就給10元（台幣約45元）當作獎勵，以此類推，跳越多下零用錢就越多。就這樣過了一年，男童的身材不但沒有變得更好，甚至還越來越胖，足足比一般小六生的平均體重多了6公斤，讓爸爸百思不得其解，一直以為是兒子唸書壓力太大。

事後，王爸爸才得知，原來這一年期間，兒子都拿他給的獎勵金去買一堆垃圾食物。王爸爸無奈地說，「除了有幾天生病之外，他每天起碼都有跳繩跳到1000下，多的時候還到達3000下，算了一下，從去年暑假到現在，兒子跳繩拿到的獎金應該有4000元（台幣約1.8萬元）。

▲爸爸以錢當作獎勵，想鼓勵兒子運動，沒想到卻反而害了他。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

王爸爸回想這一年的時間，兒子幾乎都不吃家裡煮的飯，原本以為他是食量太小，沒想到竟是在外面吃了垃圾食物，「前幾天剛好碰到了兒子同學的家長，在聊天中得知，原來他每天都拿著零錢去買零食和飲料，尤其是薯片和雪碧，甚至還因為零用錢太多，經常買東西招待關係較好的同學。」

除此之外，男童的家因為離學校很近，所以上下學都不用家長接送，而他也藉著這個機會，每天花10到20元（台幣約45-90元）去買自己愛吃的零食吃，甚至時不時與同學們分享。事後，王爸爸也帶著兒子找發育專家求救，希望能挽回他的身高。