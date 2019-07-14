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「一周吃飯+油錢1000元」新北OL：有人說我花很快！　省錢秘訣大公開

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▲▼1000元、千元鈔、新台幣。（圖／記者陳俊宏攝）

▲有網友說，「1000塊一天菜錢就沒有了。」（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

「有人說我一個禮拜花1000花很快…」新北市一名OL想要大家評評理，結果讓許多人驚呼，「叫妳省長」、「我一天400上下，不含加油」、「我每個月7000好像太奢侈了」。她也公開省錢秘訣，到早餐店點「鐵板麵加上紅茶」。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團表示，她在新北市上班生活，一周工作五天，一天吃兩餐，晚餐回家吃，1000元花費含吃飯、油錢；三天加一次油，油錢100元，吃飯算一天兩餐150元，「這樣算很會花嗎？」

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原PO指出，如果說吃飯錢一天兩餐花費200元，「我被說花很快還能接受，重點還要加油。我就沒亂花啊，覺得莫名其妙。」

▼原PO騎車上下班，三天要加一次油。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

機車族,騎士,女生,上班族,小資女,都市,打拚,婦女。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，有網友說，「我都沒在算，晚餐就不知道吃多少了！單身可以這樣算，我們要養小孩家裡的無法算啊。」原PO回，「我們也要養小孩，但是小孩花費目前每個月平均不到2000，餵母奶中，尿布目前還是人家送的，濕紙巾還買整箱，600用了起碼三個月了還沒用完。」

也有人好奇，一周1000元到底怎麼花的，「我真的要跟妳好好學習一下。」原PO回，吃早餐店都比較便宜，45元鐵板麵加上紅茶，100元以內解決；午餐吃35元滷肉飯、雞肉飯或60元羹麵，或選擇40到60元的湯類。

▼原PO表示，她會點早餐店賣的鐵板麵。（圖／資料照）

▲鐵板麵,早餐,飯糰。（圖／本報資料照）

有人說，「幹嘛在乎別人說啥，這妳的錢」；原PO回「因為這是我老公的錢，囧。」一名網友表示，「賺多少花多少不是重點，月存多少呢？」原PO回，給婆家1萬元，其餘是雜七雜八的基本開銷，薪水24K應可月存幾千或1萬元，「要等實際拿到薪水後，上完一個月的班才知道實際月開銷多少。」

其他人則驚呼原PO太省了，「叫妳省長」、「1000塊一天菜錢就沒有了」、「我一天400上下，不含加油」、「我每個月7000好像太奢侈了」、「一天最少快500了，我有個同事每天最少800以上」。

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關鍵字：爆怨公社,OL

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