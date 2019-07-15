第一代「Apple I」操作手冊網拍成交！　衝破1萬2千美元

▲Apple I 操作手冊。（圖／翻攝自RR Auction）

科技中心／綜合報導

近日在波士頓舉行的拍賣會上，已經有43年歷史的蘋果公司第一代電腦Apple-I 的操作手冊，最終以高達1萬2,296 美元（新台幣38萬元）的價格成交。

根據知名拍賣公司RR Auction 表示，Apple-I 操作手冊的得標者是來自美國東北部的一位匿名企業家。

Apple-I 電腦是由蘋果公司聯合創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）與賈伯斯（Steve Jobs）一同設計製作，這是 Apple 公司的第一代產品。

當年 Apple-I 只生產了200台，並賣出了175台，在收藏界中，Apple-I 電腦非常珍貴罕見。2008年時，拍賣價格已經飆高到1萬5千美元左右，時至2018年，拍賣價水漲船高，衝至37.5萬美元，而且，操作手冊也非常稀有，可見蘋果產品的收藏價值相當高。

▲Apple I 操作手冊。（圖／翻攝自RR Auction）

Apple-I 出產至今已經有43年的歷史，當時的操作手冊，一共12頁，而且，對於眾多的果粉來說，這本操作手冊猶如「上帝賦予的禮物」。目前全球已知的存本數量只有約65本。翻開這本操作手冊，保存的相當完好，使用說明依然清晰可見。