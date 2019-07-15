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蘋果新款iPod Touch開賣了！「iOS 13入門裝置」出6色　台灣售6490元起

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科技中心／綜合報導

蘋果音樂智慧機型iPod Touch正式在台灣官網開賣了！繼今年5月無預警低調更新後，現在果粉終於可以直接在官網下訂單，若不含雷射雕刻，到貨時間將會落在7月18日至7月20日，而且還可以視需求另外購買AirPods 2。

蘋果日前無預警上架全新iPod Touch，外觀改變不大，而硬體內容採用與iPhone 7相符的A10 Fusion晶片，可驅動擴增實境（AR）遊戲與App，4吋Retina螢幕，6.1公釐薄、重量88公克，主鏡頭800萬畫素，前鏡頭120萬畫素，也首度加入AR體驗、FaceTime群組電話等2種功能。

iPod Touch這次推出粉紅色、銀色、太空灰、金色、藍色及(PRODUCT) RED紅色等顏色，售價為6490元起，容量分為32GB、128GB及256GB，系統直接搭載iOS 12；另外根據蘋果在WWDC開發者大會釋出的資訊，確定這款新版iPod Touch可以升級至iOS 13。

根據官網指出，iPod Touch售價分別為32GB為6490元、128GB為10,090元、256GB為13,690，是入手蘋果iOS 13門檻最低的裝置。

▲▼快訊／蘋果iPod touch復活！突然上架「6顏色」釋出　售價6490元起。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼快訊／蘋果iPod touch復活！突然上架「6顏色」釋出　售價6490元起。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼快訊／蘋果iPod touch復活！突然上架「6顏色」釋出　售價6490元起。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果新款iPod Touch開始販售了！（圖／翻攝自Apple官網）

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關鍵字：Apple,iPod Touch,蘋果

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