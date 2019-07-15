外媒：iPhone 11無新意　「在5G時代，有如買了舊時代的遺物！」

▲蘋果iPhone 11（名稱暫訂）系列預計將於兩個月後發表，但目前外界普遍都不看好今年將推出的新機。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

蘋果iPhone 11（名稱暫訂）系列預計將於兩個月後發表，但目前外界普遍都不看好今年將推出的新機，除了券商Rosenblatt Securities預測，iPhone 11的銷售數字可能令人失望外，《富比世》記者Gordon Kelly也撰文稱，「別急著換這支蘋果史上最醜的手機」。據科技新聞網站CNET報導，目前外界對於2020年版新iPhone的關注程度，已壓過了iPhone 11。

雖然iPhone 11稱將有「重大更新」，但《富比世》記者Gordon Kelly卻指出，iPhone 11不僅是「蘋果多年來最醜的機型」還「缺了很多東西」。除了相機功能改良及電池續航力提升外，他認為明年的機款應更值得等待，並稱iPhone11系列將會4G手機，「在5G時代擁有這款手機，有如買了舊時代的遺物。」

摩根大通（JP Morgan）分析師預測，蘋果2020年的新iPhone陣容可能會相當「澎湃」，將會多達4款，其中3款iPhone的螢幕尺寸應分別是5.4吋、6.1吋及6.7吋，並搭載5G數據機晶片（支援mmWave）及採用OLED螢幕，而此3款產品中至少有2款會採用3D感測（飛時測距）來實現AR / VR功能，好讓更多的應用程式（包括遊戲）可加以利用。除了這3款iPhone外，蘋果將會推出另一款成本較，尺寸較小且不具備5G功能的入門級iPhone。

另外，有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤日前也發布報告預測，iPhone之後將會採用「超微小鏡頭」提高螢幕占比，這意味著，蘋果將在2020年推出一款全新的iPhone系列，取消「瀏海」（notch）並保留全螢幕效果；而到了2021年，新款iPhone將會開發出螢幕指紋，讓Touch ID回歸蘋果，Face ID有可能會消失。

外界對於2020年iPhone的期待遠大於今年將推出的版本，CNET認為，這也意味著2020年新iPhone將有望為蘋果的營收添增動能。