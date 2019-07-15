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蘋果自駕車最新專利曝光！實現電動車無線充電

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▲▼蘋果。（圖／路透）

▲蘋果日前申請了電動車無線充電專利。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

蘋果在自駕車領域的探索似乎尚未止歇。一項蘋果的專利申請文件於上周四（11）曝光，專利內容為蘋果為自動駕駛汽車無線充電校對系統（Wireless Charging Alignment Systems），可自動停車並透過無線電力發射器實現自駕車的無線充電。

科技網站AppleInsider報導，無線充電校對系統可透過控制電路，使汽車藉由轉向及推進系統將車輛自動停放在停車位中；電力則藉由車位中的無線電力發射器，傳送到車身上的無線電力接收器。

▼蘋果電動車無線充電專利。（圖／取自AppleInsider

▲▼蘋果電動車無線充電專利。（圖／取自AppleInsider）

另外，感測器將記錄發射器的對準位置及效率，並將設些數據用於未來的優化。蘋果在專利文件中指出，每次停車的位置都可能稍有不同，透過收集每次停車對齊車位的紀錄，有效提高停車效率。

該專利最早是在今年3月時提出申請，研發人員包括蘋果高級硬體工程經理Jeff Alves及產品設計工程師Derryk Davis。其中，值得注意的一名成員為Hunter Wu，他自2015年12月加入蘋果，在此之前，他曾擔任汽車無線設備研發商WAVE的科學研究部部長，並為電動汽車設計了無線充電器。

蘋果上月出資收購自動駕駛新創公司Drive.ai，據外媒猜測，該收購目的是為吸納該公司的工程師人才進一步增強其自駕業務的實力。

蘋果開發自駕車不是秘密，旗下開發團隊「Project Titan」成立於2014年，不過團隊規模及研發方向經過多次調整，始終覆蓋著一層神秘面紗。外界預期，以蘋果對環保事業的偏好來看，「Apple Car」應該會是一台電動車，不過目前蘋果仍缺乏內燃機引擎專家。據先前預測，蘋果自駕車將於2020年上路，不過現在普遍認為，至少要到2023年才可能問世。

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關鍵字：蘋果,泰坦計畫,電動車,自架車,無線充電

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