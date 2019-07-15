多維TW／「韓式理性」打選戰　黑到發亮才會贏

▲國民黨初選民調公布記者會,確認由韓國瑜出線。（圖／本報資料照）

文／譚英瑛 陳鄭為

整個六月，無疑成了「反民進黨眾」全台大串聯的運動月。從6月1日韓國瑜第一場「總統級」造勢開始，諸如在凱道週邊設攤的重啟核四公投、放眼內部高台懸掛的「罔顧公投民意，強推同性婚姻，拒選民進黨」布條，到力挺「韓總」的安定力量與反年改團體現身舞台，再到韓國瑜最後演講時，投影幕浮現出「國會政黨聯盟」的LOGO……，若想從這些現象解構韓國瑜的造勢場合，其內涵已經很難再以「韓粉動員」四個字簡單帶過，兼雜各路人馬齊聚，韓國瑜的場子，其實更像是一場「反綠」、「深藍」與「保守」的大集合。

有「黑」才有聲量

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不論是主辦單位自己所喊出多達40萬的集會人數，還是坊間各式如7萬、10萬的估算，橫豎都反映韓國瑜確有一定的動員能量，各家媒體從台前攝影拍下的畫面，盡是「紅通通一片」，至此，不管實際參與人數是幾萬，從動員與傳播的效果來看，這一片「紅色人海」早已是「造反有理」。

然而有趣的是，根據多家媒體民調顯示，採取「週週造勢」的韓國瑜，支持度非但未見上升，甚至在有些民調結果中呈現跌勢。以蘋果新聞網每週對比民調為例，韓國瑜與蔡英文在5月21日的支持度分別為40.4%比38.6%，待韓國瑜6月1日動員造勢前，韓國瑜一度拉開兩人支持差距將近10個百分點，但韓國瑜的週週造勢，並未在後續場次發揮擴大支持差距的功效，反而呈現「一鼓作氣，再而衰，三而竭」的情況。到6月18日的調查，兩人支持度再度縮小到2個百分點左右。

反過來說，有別於積極造勢能刺激支持度提升的傳統假設，用在韓國瑜身上，先該打個問號——他的造勢效果，或僅是減緩其支持度下滑的態勢。

其實，作為在野黨聲望最強的百里侯，「炮打中央」的策略一點都不新奇，但此前高雄市政府與行政院之間就登革熱疫情的你來我往，卻是非常刻意，呈現「一個願打，一個願挨」的情況。民進黨一路打韓不手軟，除了看準韓國瑜個人評價兩極外，看中韓國瑜剛選上市長，打擊轉戰總統大選缺乏正當性，是其一；打韓越力，等於反向在藍營內作用出捧韓力道，造成藍營內部矛盾，則是其二。

但是，就韓國瑜與高雄市府團隊強硬回擊行政院的方式來看，也有刻意叫板的味道。當綠營集府院黨全力打韓，韓國瑜借力使力，可讓所有對韓的質疑聲量都被視為「黑韓者」，甚而鋪陳「黑韓產業鏈」，這其實有助韓國瑜將廣面的「反民進黨眾」凝聚在自己的支持上，用以呼應在他個人造勢場上，各路相對保守、深藍，以及反綠的集合。

被「打」出來的韓國瑜

可以說，韓國瑜應對國民黨內初選的策略很清楚，相當程度借用民進黨的打擊外力，維持自己「被打擊聲量的高度」，企圖統收所有「反綠」、「深藍」，以及過去三年不滿蔡英文施政的保守選民，同時也阻絕黨內其他競爭者獲得上述選民的支持。

前行政院發言人胡幼偉曾謂，「看起來不利老韓的事，往往才是抬高老韓的資本」、「政治人物真正的危機，不是被黑，而是根本沒人理你！」的確，韓國瑜只要一發言，全台媒體都繞著他轉，現在又要拚黨內初選，何樂而不為？何況這「一招半式」，當初在高雄迎戰陳其邁，已讓他喜嘗勝果。

韓國瑜拚大選的作為，看似與爭取中間選民以達選票最大化的「選戰慣性」背道而馳，但2018年九合一選舉結果，早已將2020年總統大選設下了一個「反民進黨執政」的主題，如今的韓國瑜不過是「罩子放亮」，持續利用該主題提取政治紅利。造勢場上，韓國瑜對外一再塑造出他才是國民黨內最能打敗蔡英文的人的形象，為的自然是以先搶盡藍營票源再說，此刻，中間選民絕非重點。抓準勝選輕重優先排序，才是這股看似狂熱的「韓流」背後，鮮少被外界看清的韓式理性。