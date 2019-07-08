【廣編】得恩堂眼鏡CP值大爆發！法國依視路e-Lens鏡片整副1,980元

▲得恩堂加依視路e-Lens鏡片，1,980就能帶回家。



圖、文／得恩堂眼鏡提供

台灣成立最久的眼鏡連鎖領導品牌-得恩堂眼鏡，已走過78個年頭！今夏得恩堂眼鏡與全球第一大鏡片品牌-法國Essilor集團合作，獨家推出依視路e-Lens鏡片，用世界級的好品質鏡片搭配時尚韓潮鏡框，整副配好只要1,980元起！

現在戴眼鏡不再只為了視力矯正，更多時候是將眼鏡當穿搭配件，隨著韓風帶動的最新流行趨勢，韓潮眼鏡不但能輕鬆掩飾素顏，還能為平淡簡單的穿搭增添重要元素。鏡框有修飾臉型的效果，而鏡片更是視覺重點，得恩堂嚴選法國依視路e-Lens鏡片，以先進的鍍膜技術與高品質材質，提供眼睛清晰舒適的視野與高質感的視覺感受。得恩堂今夏結合法國依視路e-Lens鏡片高品質鏡片與韓系流行鏡框，以超高CP值優惠，讓您有省錢的價格，享有五星級的品質！

無論你是學生、上班族、精打細算的小資族或是消費高手，想要換一副有品牌、有品質、有品味的眼鏡，可千萬別錯過得恩堂眼鏡即日起至2019.9.30止推出的【堅持好品質 超越CP值】活動，「韓潮鏡框搭配法國e-Lens鏡片」整副配到好只要1,980元起！還有夏季護眼不可缺少的全視線調光變色鏡片優惠方案哦！

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