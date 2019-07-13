發現「性感小野貓」狂叩爸！母親怒叫女兒回撥查真相　結局令人噴飯

▲少女借爸爸手機出遊，看到來電顯示，意外發現小三讓她緊張不已。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

突發中心／綜合報導

一名少女於本月12日跟安親班到麗寶樂園玩，因為自己的手機沒網路，所以借了爸爸的手機出遊，但路上一直有人狂叩！且來電顯示是「性感小野貓」讓少女非常緊張，沒想到意外發現了爸爸在外頭的情婦，她回到家後，忐忑地跟媽媽訴說遭遇，媽媽急忙說，打回去！最後結局令人噴飯。

看著媽媽堅定的神情，少女緊張地說，「真的打喔？我要跟她說什麼？要她不要破壞我們家嗎？」心中上演無限小劇場，接著才按指示回撥。結果是媽媽的電話響了…

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少女恍然大悟直呼，「吼！妳很無聊耶！害我一下午都很忐忑」其母親笑翻，把經歷PO上網，還說，「我該先告訴她，我電話裡他老爸的名稱是『電臀小野馬』嗎？不然她又忐忑了，哇哈哈哈」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，「好可愛的家庭」、「女兒的小劇場哈哈哈」、「媽媽好壞喔，當時看女兒內心戲一定很想笑吼」、「女兒以為她的家庭要崩壞了」、「女兒是不是八點檔看太多，處處是小三」、「好可愛的女兒」、「笑屎！哈哈哈哈哈哈」。

▼少女心中無限小劇場，最後冷靜撥號，搞了半天「性感小野貓」就是媽媽...讓她覺得自己被整（圖／翻攝自臉書爆廢公社）