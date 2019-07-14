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媽咪孕肚喜現「寶寶腳掌」　網直呼：好清楚！真相曝光

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▲▼胎兒,胎動。（圖／翻攝自網路）

▲出處不明的圖片被國外網站指出是假照片。（圖／翻攝自網路）

網搜小組／綜合報導

孕媽咪經常能感受到孩子出手出腳踢肚皮，鮮活的生命力往往能讓即將做父母的感到幸福。不過孕肚顯現出孩子腳掌清楚的輪廓相當罕見，一名網友在臉書PO上「胎兒美腳照」，迅速吸引將近2000人按讚；網友紛紛回覆，「好清楚」！其實這張照片在網路上流傳已久，先前也已被國外網站判斷為「假照片」。

「摩登如來神腳～媽媽您辛苦了」，網友在臉書社團「大里人聊天室」上傳一張照片，圖中孕媽咪把毛衣掀到孕肚上緣，肚臍左側明顯印出一隻胎兒的腳掌，令網友們嘖嘖稱奇。

請繼續往下閱讀...

其實該張照片在國外網友間流傳許久，也被多家親子網站引用；然而知名網站「BRIGHT SIDE」曾對此撰文指出，「這張照片很可能是假的」。首先，在媽咪肚子裡的胎兒腳掌不太可能這麼大，其次，從孕婦的肚皮到羊水等，有一定的厚度，除非胎兒是大力士，不然不可能這麼清楚地印出一隻腳掌的輪廓，至於圖片的出處至今還是不明。該網站也嘲諷一篇親子文章，因為撰文者除了使用該圖，還離譜地註明「從媽媽的肚皮可以清楚看見寶寶臉的輪廓」。

儘管如此，大家似乎也不是太在意，因為正常的胎動往往能讓準媽咪和親眼見證的爸爸感到幸福，不少人的胎動也相當明顯。而孕婦何時能夠清楚感受到胎動呢？根據親子網站《媽媽寶寶》報導，理論上胎兒的活動，會比媽咪真實感受到胎動的時間點更早發生，大約在懷孕第8週就已經開始，不過這階段的胎兒腦部尚未發育成熟，胎動較不協調，屬於無意識的反射動作。

懷孕16周後，就是大部分準媽咪能稍微感受到胎兒活動的時候了。準媽咪會經常感受到類似「腸子蠕動」的奇特感覺，有些人還形容這感受「像波浪般起伏」；18週到20週之間，則能更清楚感受到胎兒活動，甚至會讓部分準媽咪覺得有些疼痛。

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關鍵字：大里人聊天室,孕婦,胎動

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