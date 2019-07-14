炸彈客衝索馬利亞飯店26死、50多傷　女記者罹難…地上都屍體

▲艾沙塞飯店遭遇攻擊後的外觀。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

索馬利亞南部港口城市奇斯馬約（Kismayo）一家飯店12日發生爆炸事件，至今造成至少26人死亡、50多人受傷，知名記者與許多外國公民皆罹難。伊斯蘭激進組織青年黨（al-Shabab）已宣稱犯案；該團體2012年被迫離開後，12日的事件造成奇斯馬約遇上最嚴重的死傷。

《英國廣播公司》（BBC）報導，當時一名自殺炸彈客駕駛裝有炸藥的汽車，衝進艾沙塞飯店（Asasey hotel），數名槍手接著襲擊該棟建築。死者人數目前來到26人，包括43歲記者納拉耶（Hodan Nalayeh）與她老公法里德（Farid），當局表示，1名當地政治人物、3名肯亞人、3名坦尚尼亞人、2名美國人以及1名英國人也喪生。

事發當時，政治人物以及部落長老在飯店討論接下來的地方選舉。目擊者穆克塔爾（Hussein Muktar）回憶，幾名武裝男子闖進來前，大家聽到巨大爆炸聲，場面相當混亂，「我看到幾具屍體被抬離現場，人們從附近的建築物逃離。」

當局總共花費12小時才重新掌控飯店情形。索馬利亞聯邦共和國成員國朱巴蘭（Jubaland）總統穆罕默德（Ahmed Mohamed）證實，事件造成26人死亡、50人以上受傷；3名襲擊者在過程中死亡，另有1人被逮捕。

納拉耶生前創建媒體品牌，講述索馬利亞的生活，近期主題聚焦在當地女性創業者，她6歲時與家人前往加拿大，育有2名孩子的她近期又重回索馬利亞。加拿大移民部長胡塞因（Ahmed Hussen）說，納拉耶代表許多人的聲音。

索馬利亞還是經常遭武裝分子襲擊，不過自從青年黨離開奇斯馬約，這個港口相對平靜。青年黨隸屬於蓋達組織（al-Qaeda），在索馬利亞郊區仍保有勢力；儘管非洲聯盟以及受美國訓練的索馬利亞軍隊進駐，這些激進分子依舊在首都定期發動攻擊。