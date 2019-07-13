女騎士被捲車底　路旁駕駛「全棄車」往前衝去救人　

▲女生車禍被壓車底，過路司機紛紛狂奔幫忙。（圖／翻攝自《我們視頻》）

大陸中心／綜合報導

江蘇省連雲港市10日發生一起慘烈車禍。一位女生騎著電動單車過十字路口時，被一輛白色小車撞倒，慘被捲入車底困住。附近的交警和十多名小車司機看到這種情況後，迅速跑到白色汽車旁抬車救人。監控影片一經曝光，引發網友鼻酸感動，「世上還是好人多，眾人拾柴火焰高，這就是力量。」

影片顯示，當時，看到女孩被困，路邊兩位交警從遠處趕緊跑來，準備施救。因為正值紅燈，很多車輛都在附近停住等通行，許多司機看到這一幕，突然下車紛紛狂奔去事故車輛，準備幫忙抬車救人。有的司機甚至還在奔跑過程中，向旁邊揮動右手，呼籲大家都下車幫忙。幾秒後，已經綠燈，附近也沒有一輛車輛離開。

短短43秒中，不斷有人跑到事故車輛旁邊施救。不久後，女生就被救起，緊急送往醫院救助，沒有生命危險。據當地警方表示，目前事故還在進一步調查當中，

網友紛紛留言稱被短短的43秒感動了，「看到大家都下車往前跑的時候特別感動，傷者最後也沒有生命危險，真好」、「人間還是值得嘛」、「後方車輛明白情況後也跑了過去，而不是因為被堵著路沒法走」、「看得雞皮疙瘩都起來了」、「一扇扇打開的車門，是最美的聲音」、「超燃影片」、「甩車門跑去抬車時真帥」。

▼女孩幾十秒就被救助成功。（圖／翻攝自《我們視頻》）



