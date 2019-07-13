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公獨角仙交配竟被民眾抓走　網友疾呼「把人家的老公還回去」

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▲集義祠歡迎民眾觀賞獨角仙，但不要驚嚇和干擾。（圖／廖吳金提供）

▲獨角仙正值交配期，竟有民眾將他們拆散。圖為示意圖。（圖／廖吳金提供）

記者李忠憲／台中報導

民眾日前發現，知名東豐自行車道有獨角仙出沒，竟有人硬將交配中的公母獨角仙拆散，帶走公的，獨留母的。網友發文「 這樣是要怎麼繁殖下一代啊」，疾呼「把人家的老公還回來！」

夏季到來，獨角仙時值交配求偶的階段，每年6月至8月間，在郊區及山區都可見其蹤跡。有網友發現，知名的東豐自行車道兩側的樹幹上，近來也發現有不少獨角仙。有的啃食樹皮，吸吮樹汁，有的則上演活春宮，公獨角仙與母的進行交配。可愛模樣吸引許多大人、小孩爭相拍照。也有人直接將公獨角仙捕捉帶回家，獨留母獨角仙，讓網友在臉書社團「石岡人生活大小事」發文呼籲。

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▲▼東豐自行車道附近有不少獨角仙，卻有民眾抓走公的，網友發文呼籲。（圖／翻攝臉書社團「石岡區生活大小事」）

▲網友發文呼籲不要抓走公獨角仙。（圖／翻攝臉書社團「石岡區生活大小事」）

詹姓網友7月3日貼文表示，他在東豐自行車道1K處附近一處樹林，發現有很棒的自然生態。希望各位鄉親觀賞拍照就好，不要把牠抓走。昨天發現，公的都被抓光光，剩下母的，「 這樣是要怎麼繁殖下一代啊」，希望抓走的人趁還來得及， 趕緊把人家的老公放回去。文章一出，立刻引發討論。

網友黃先生說，拍照之餘也要注意腳下別踩死了在草地的獨角仙，看到有人要捕抓，請開口制止 ，小的已經制止好幾位遊客。李先生也說，有許多人就是不顧大自然生態的美，總是不懂得什麼叫「愛護與尊重」。社團管理員劉先生也呼籲，請大家一起守護。

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關鍵字：獨角仙,石岡,東豐自行車道,臉書

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