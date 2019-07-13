反對交往還嗆矮又黑！大社婦買完菜遭割頸亡　「弒母男友」拉著女兒一起逃

地方中心／高雄報導

高雄市大社區一處果菜市場13日上午8時許發生凶殺案，46歲的王婦遭到一名男子持水果刀刺入左臉頰，當場倒地、血流不止，待救護車趕抵現場時已無生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治。警方初步調查，王婦疑似因反對女兒與凶嫌交往，甚至還曾出言嘲諷凶嫌外型，因此才會惹來殺禍。

▲王婦買完菜準備騎車返家，突遭嫌犯持刀自左頸刺入。（圖／記者洪靖宜翻攝）

監視器畫面中，王婦上午前往果菜市場購物，買完菜後正準備騎車返家，不料年約20歲的凶嫌突然出現，手持水果刀就朝著王婦左側臉頰猛刺一刀。當時王婦的女兒也在場，見到男友行凶後嚇傻，當場往外狂奔逃離現場；凶嫌見狀後還持刀緊追在後，最後見王婦女兒蹲地痛哭，當場騎車將她載走。

警方初步調查，王婦女兒與凶嫌展開交往，但卻遭到強烈反對，王婦甚至還嘲笑凶嫌「又矮又黑」，疑似因此惹來凶嫌不悅，就此埋下殺機，並在13日上午於果菜市場後方停車場持刀行凶。

事後王婦被送往醫院搶救30分鐘，仍然宣告不治身亡。義大醫院表示，王婦雖然僅臉頰有處長約3公分的撕裂傷，但因刀刃是自左下顎刺入，導致嚴重出血，並且伴隨痰液，經搶救後仍是宣告傷重不治。

警方指出，凶嫌年約20歲，皮膚黝黑，且手持一把水果刀，犯案後立即逃離現場，目前警方在調閱監視器畫面後，已經掌握凶嫌身分，將全力追緝該名男子到案釐清案情。

▼凶案現場地面留下大攤血跡，警方拉起封鎖線蒐證。（圖／記者洪靖宜翻攝）