影／黑衣留學生雙載違規被開單！暴推警方喊「給我」　校方：留校察看

▲留學生不滿被開單，推撞警方，示意圖，與本文無關。（圖／記者陳豐德翻攝）



大陸中心／綜合報導

福建福州日前一名大學留學生騎著電動車載妹，涉嫌違規被交警攔下後開單，但他不服並情緒激動地對警方暴力推撞、怒吼等。最後在警方的支援下將他制伏，並依法處罰。目前，這名留學生認知到自身錯誤，寫了悔過書；學校方面則對他處以留校察看處分。

綜合媒體報導，該名子是福建農業大學的國際學院留學生，他9日雙載騎著電動車經過楊橋路白馬路口時，因違規被交警攔下開單，但是他不服員警對他的正常執法，並說自己是外國人，不懂當地法規，情緒激動地暴力推撞警方。

▲留學生不滿被開單，推撞警方。（圖／翻攝中宏網視頻截圖，下同）



曝光的影片顯示，警方告知留學生雙載違規，請他把車推到路邊，沒想到他並不配合，於是警方把鑰匙拔下，但就被他不斷暴力推撞，並大吼「給我」。據一旁目擊者表示，「警員沒有辱罵也沒有動手，但老外一直都很兇惡，看著讓人非常生氣。」

警方最後依法對該名男子進行處罰，並對他進行批評教育。他認知到自身錯誤也書面悔過。至於福建農林大學方面，依據《福建農林大學學生管理規定》第137條第三款，「違反其他法律法規被處以警告、罰款的，視情節給予警告以上處分」的規定，鑑於該生的行為造成嚴重影響，經學院黨委會和黨政聯席會議研究決定並報學校同意，決定給予該名留學生「留校察看」處分。

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