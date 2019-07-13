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小三通旅客暴增忙不過來！移民署將增電子閘門、擴邊檢人力

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▲小三通。（圖／航港局提供）

▲小三通。（圖／港務局提供）

記者蔡紹堅／台北報導

小三通旅客人次屢創新高，邊境工作量大幅增加，但基層人力嚴重不足，金門縣立委陳玉珍為此找上移民署長邱豐光，協商因應對策。據了解，雙方已達成多項結論，包含立即增設電子閘門、檢討現有人力編制、推展「在地化人力資源政策」等。

陳玉珍表示，小三通旅客的大幅成長，邊境作業的工作量明顯增加，造成基層員工負荷過重，「只要一進入旅遊旺季，金門水頭港出入境大廳就會人潮擁擠，而機場、港口代表著一個國家的門面，也是旅遊服務品質文明指標的象徵，提供旅客一個舒適、愉悅、快速、便捷的出入境服務，是現階段金門發展觀光急需改善、提升的重點。」

為了解決小三通作業上面臨的問題，陳玉珍邀請了移民署長邱豐光在國會辦公室商討因應措施，雙方也達成三項結論，第一項為立即增設3座電子閘門，減少旅客通關等待時間，降低人員工作量。

▲小三通。（圖／航港局提供）

第二項為擴大人力資源，規劃近期增加基層員工人力，重新檢討現有組織人力編制，並擬徵募臨時人員，以最快速度增加人力因應，減緩現職人員的工作過量負荷，改善勞動條件。

第三項為推展「在地化人力資源政策」，在未來徵用、招募人力多多考量在地化，增加職場人力資源穩定性及服務經驗的累積傳承，讓旅客在入境的第一次接觸就留下美好印象。

據金門縣統計，6月小三通入出境旅客有18萬7468人次，較去年同期15萬3954人次，增加3萬3514人次，增長21.77%。大陸旅客有7萬9279人次，較去年同期增長41.52%，其中以落地簽方式入境的陸客有6616人次，較去年同期增加2297人次，增長53.18%。

金門廈門海上長泳活動13日登場，揭開浯島夏日嘉年華序幕，緊接而來的花蛤季、夏日音樂季將陸續上陣，預料7月小三通人次將會再持續增長，有望改寫2018年全年190萬多人次的紀錄，甚至突破200萬人次。

ET快訊
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關鍵字：小三通,金門,陳玉珍

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