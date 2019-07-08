快跟成年人大腿一樣粗！　「4米緬甸蟒」溜進金門雞舍吃到飽

▲金門緬甸蟒夏天大多在晚上出沒，秋、冬則是白天。（圖／金門縣消防局提供，下同）



地方中心／綜合報導

一條4公尺長的「緬甸蟒」7日溜進金門金寧鄉一處雞舍，看到滿屋子的雞隻便大快朵頤「吃到飽」，直到清晨才被辛姓主人發現，肚子明顯隆起已經吞了不少隻雞。消防隊獲報後隨即前往古寧村慈湖農莊10號農舍，3名消防人員費了一番功夫才將蛇制伏，並交由金門畜試所或台灣動物園，由於已經太大條所以「不會野放」。

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▲蟒蛇可能有一段時間沒進食了，所以瘋狂吞土雞。



辛姓主人表示，這幾天餵雞時都會發現土雞少了好幾隻，7日早上照慣例前往雞舍，卻聽到牆角發出生物活動的聲響，便找來村長合力把雞舍內雜物搬出，果然發現一條巨蟒躲在角落，趕緊打電話通報消防局。

金寧分隊3名消防員先是用捕蛇袋套住緬甸蟒頭部，再迅速將牠抓進袋中，牠還因為受到驚嚇，奮力掙扎到吐出腹中尚未消化的6隻雞，一陣纏鬥後才結束這場驚魂記。

▲超過3.5公尺長的蟒蛇不適合野放。



縣府農林科科長鐘立偉請來金門縣野生動物救援暨保育協會，經測量後得知蟒蛇體長383公分、重量24.3公斤，且為雌性，直徑快跟一般成年人大腿一樣粗，是金門近幾年來出現過最長的蟒蛇。雖然這條蟒蛇看似粗壯，實際上身形偏瘦弱，已經長時間沒進食才會突然大啖土雞，把肚子撐得特別大。

鍾立偉指出，緬甸蟒通常是吃小黃腹鼠或是溝鼠，有可能是誤闖雞舍就順便大吃一頓。基於安全考量，蟒蛇超過3.5公尺就不適合野放，之後會交由專業單位照顧，以免又闖入其他雞舍內引起騷動。