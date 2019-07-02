心懷不軌！男扶酒醉女回房後竟起淫念…側臥在她後方上下猛摸

▲男子潛入酒醉女房間伸出魔爪，對無防備力的小莉上下其手 。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者孫于珊／金門報導

金門縣金湖鎮2017年6月6日晚間，一名陳姓男子趁一名成年女子（下稱小莉）喝醉時，原先好意扶她到房間休息，但卻突然萌生「壞壞」念頭，看小莉婀娜多姿的躺在床上，直接「凍未條」，向小莉伸出淫爪，從上胸摸到下體，小莉瞬間驚醒，但因酒意未退無力反抗，遭陳男猥褻得逞。小莉事後報警處理，陳男依乘機猥褻罪處有期徒刑6月，得易科罰金，全案可再上訴。

裁判書指出，小莉是陳男母親房屋的2樓房客，當日晚間7時許，小莉參加１樓的宴會，喝了金門高粱酒後，因不勝酒力倒臥在木椅上休息。隨後陳男將小莉揹起，在親朋好友的陪同下，攙扶小莉到她房間床上後即離去。但門沒鎖！陳男見有機可乘，竟在晚間9時許潛入小莉房間，並側臥在她後方，然後隔著小莉衣褲撫摸她的胸部及陰部。

雖然小莉驚醒，但仍酒醉、意識模糊、無力抗拒，只能口頭向陳男表示不要，並以手撥開陳男的淫手，不過陳男依舊不罷手，小莉奮力抵抗，卻使不上力地從床上摔落地面，陳男以面對面方式去撐起小莉腋下，將她放回床上、蓋上棉被，繼續隔著衣褲上下亂摸。小莉待意識較清醒後立即逃離房間，並聯繫上男性友人趕抵現場陪同報警。

由於陳男ㄧ審時否認犯行，也未與小莉達成和解，雖然他有罹患思覺失調症的診斷證明，但法官認為他並沒有悔意，並推斷他當時並無受精神症狀影響，加上他有犯過失傷害及公共危險案件的前科，因此仍依乘機猥褻罪判處有期徒刑9月。但二審時，陳男取得小莉諒解，法官綜觀考量他有悔悟之意，改判6月刑期。

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