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改裝排氣管「嘜吵」！淡水警監聯合稽查　1夜舉發14件噪音車

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▲▼淡水警方及監理所針對噪音改裝車輛聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲淡水警方及監理站針對噪音改裝車輛聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

鑒於近來汽、機車私自改裝排氣管猖狂，製造噪音污染擾亂安寧，新北市淡水警分局為了維護居家安寧與優質交通安全環境，11日深夜聯合臺北區蘆洲監理站在淡金路上進行聯合稽查，加強取締改裝排氣管及變更車體等交通違規情事，短短一晚就舉發了14件非法改裝的噪音車輛。

淡水警方自1月起針對非法改裝車體、不依限期參加定期檢驗或臨時檢驗者、無照駕駛及危險駕駛依違反道路交通管理處罰條例舉發計710件，攔查改裝未合格排氣管車輛通報環保局計499件；另分局於近期在淡水區民權路、淡金路、北新路等多處路段加強執行改裝車輛稽查及噪音檢測。

淡水警方表示，車友勿騎乘不當改裝車輛，更不可併排競駛或一前一後爭速在道路上超速行車、蛇行、甩尾及闖紅燈等行為，如有上敘違規行徑，恐涉刑法第185條「妨害公眾往來安全罪」，警方除啟動快打機制實施攔截圍捕外，也會調閱沿線路口監視器，通知相關涉嫌人到案說明並依法究責。

警方同時呼籲車主不要任意改裝車輛排氣管，製造巨大噪音擾民安寧，以免遭到取締受罰，另變更車體亦會造成行車安全，並持續會同環保局及監理機關，不定期、不定點規劃執行聯合稽查勤務，加強取締違法改裝車輛，防制車禍及噪音汙染，還給民眾的居住安寧與安全的交通環境；警方提醒，民眾如果發現疑似有改裝車噪音擾人狀況，可至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉。

▲▼淡水警方及監理所針對噪音改裝車輛聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：改裝,排氣管,淡水,稽查

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