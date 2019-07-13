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上市首日股價飆漲44%！起底「三隻松鼠」創始人...身家超過162億

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▲上市首日股價飆漲44%！起底「三隻松鼠」創始人...身家超過162億（圖／翻攝三隻松鼠官網）

▲三隻松鼠至今已成立7年。（圖／翻攝三隻松鼠官網）

記者洪珮瑄／綜合報導

號稱「零食界小米」的知名堅果企業「三隻松鼠」12日在深圳證券交易所創業板掛牌上市，發行價為14.68元（台幣約66.25元）／股。三隻松鼠在上市首日，股價上漲44%，報收21.14元（台幣約95.4元）／股，市值達到84.77億元（台幣約382.5億元），成為大陸年營收最大的休閒零食類上市公司。

三隻松鼠至今已成立7年，是大陸第一家網際網路品牌企業，以銷售堅果食品為主。據《第一財經》報導，三隻松鼠用短短幾年時間打造出一家A股上市公司，趕上了好時代，「今天的成功，是在中國互聯網和阿里巴巴帶動的電商發展背景之下取得的」。

在深交所昨（12）日的敲鐘現場下，三隻松鼠的董事長讓3隻吉祥物松鼠上台替自己敲鐘，藉此顯現智慧財產權（IP）的重要性。據悉，三隻松鼠過去曾創下許多紀錄，包括連續7年「雙11」天貓食品銷售額第一名、堅果零食產品總銷售額超過200億元（台幣約902.5億元）、產品在167個國家和地區熱銷、天貓店鋪粉絲數第一品牌等佳績。

▲上市首日股價飆漲44%！起底「三隻松鼠」創始人...身家超過162億（圖／新華網）

▲「三隻松鼠」在深圳證券交易所創業板掛牌上市。（圖／新華網）

從2014年開始，三隻松鼠連續5年奪下天貓「零食／堅果」項目成交額的冠軍寶座，平均每年售出1.9億袋的堅果；除此之外，擁有12大品類、600多個產品（SKU），以及500多家合作夥伴，一同研發、生產全球各地零食產品，帶動「中國製造」轉型升級。

如今，三隻松鼠成功上市，都要歸功於創始人章燎原。據悉，章燎原持有三隻松鼠共43.4%的股份，持股數為17402萬股，若按照今日的收盤價計算，他的身價已超36億元（台幣約162.4億元），有望成為安徽新首富。

據悉，章燎原過去不到20歲就開始工作，曾嘗試過擺地攤、開飲料店、賣VCD，但屢屢失敗；直到2003年，他進入安徽詹氏食品有限公司，負責蕪湖地區的一線銷售，在短短2年內就把蕪湖市場銷售額做到超越總營業額，直到29歲順利升為詹氏的營銷副總經理。

章燎原在2012年2月辭去工作，帶領5個人的小團隊開始創業，並且在安徽蕪湖的一間民房創立「三隻松鼠」，經過7年的努力，終於打造出一家A股上市公司。他表示，接下來將進入到新的發展階段，也就是創新供應鏈，三隻松鼠將加快從電商品牌向數位化供應鏈平台的企業轉型。

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關鍵字：三隻松鼠,股價,上市,零食界小米

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