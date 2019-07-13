香港遊艇機電故障靠東沙島　海巡頂30度高溫摸黑修復

▲海巡署高雄海巡隊東沙分隊救援香港遊艇，讓外籍船員很感動，揮手道別。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

4位外籍遊客駕駛遊艇準備由香港往菲律賓，途經東沙島北方時發電機系統發生故障，海巡署高雄海巡隊獲報前往協助，除提供熱食外，還頂著30多度高溫摸黑在機艙內進行約4小時維修，終於在12日約16時30分完成發電機修復工作，順利前往下一個行程，讓他們相當感激。

▲▼遊艇故障、外籍船員。

高雄海巡隊東沙分隊昨天早上11時20分接獲東沙指揮部雷達操作員通報，於東沙島北方4.3浬海域突然出現不明國籍目標，請線上PP-2028艇前往查察該目標。11時50分，海巡艇於島北3.5浬處登檢該目標，發現該船為香港籍遊艇，船上有2男2女共4名船員（分別為義大利、荷蘭、阿根廷及菲律賓籍），該遊艇於7月11日4時從香港出發，計畫前往菲律賓宿霧島，11日晚間20時航行至東沙島西南20浬處時，發電機突然異常致電力系統故障，故慢速航往東沙島準備求援。

東沙分隊同仁了解狀況後，立即提供熱食、餐點及飲用水給船員食用，並返島拿取該分隊現有備用零件，派遣同仁協助維修，經4小時維修，於昨日下午16時30分完成發電機修復工作，經測試確認航行安全無虞後，返回東沙海域執行巡弋勤務，成功扮演人道援助者的角色。

第五海巡隊呼籲，東沙島周遭海域海象瞬息萬變，漁民及民眾駕船出航作業，務必要檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線或以無線電VHF-16頻道求援，海巡人員定會馳赴現場提供及時援助，確保民眾生命財產安全。