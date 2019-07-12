▲ 小青蛙劇團演出《新虎姑婆》，14日金山中山堂免費看表演。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所繼2019年初《新小紅帽》兒童劇，在中山堂的演出大獲好評，再次邀請大臺中地區，且專業的兒童劇團「小青蛙劇團」，在14日上午10時30分，於金山區中山堂加場演出，全劇以大型人偶真人演出，採現場發音，劇情緊張刺激，開場前以有獎徵答方式，贈送可愛動物造型氣球，歡迎大小朋友齊聚中山堂擊退虎姑婆惡勢力！

小青蛙劇團表示，《新虎姑婆》是臺灣早期家喻戶曉的民間傳說，故事敘述山上的老虎精化身為老太婆，在夜裡拐騙小孩並吞食果腹，常被用來哄騙小孩趕快入睡。內容融入現代社會所產生的兒童安全問題，進而讓小朋友們學習如何保護自己、面對危險、解決問題。

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金山區長陳國欽表示，暑假期間小朋友最是開心，除了戶外活動要注意安全，平日家庭及學校培養的品德教育更要延續，帶給小朋友豐富多元的視覺感官刺激，促進腦力與認知發展，表演中更將巧妙融入性平議題，透過人偶生動對話，傳達性別平等正確教育觀念，期望在孩童成長過程中，留下深刻的印象，健全人格發展。

金山區公所提到，再次邀請熱門兒童劇團－小青蛙劇團，帶來超人氣的改編創作《新虎姑婆》，劇情淺顯易懂，是一部適合全家大小共同欣賞的兒童劇，誠摯邀請親子老幼，於14日一同來觀賞劇團新穎刺激的人偶劇表演，讓大朋友、小朋友一起快樂Fun暑假。