舞墨山川豪邁奔放　孫大川書法展水里遊客中心隆重開幕

▲監察院副院長孫大川12日於水里遊客中心舉辦「川流於玉山之間」書法展。（圖／山海文化雜誌社提供）

記者白珈陽／南投報導

玉山國家公園管理處12日於水里遊客中心，舉辦「川流於玉山之間」書法藝術展，展出監察院副院長孫大川創作的自然、人文字畫，字畫內容關於生活詼諧、傳統詩詞及古今文人對玉山的詠嘆詩詞等，共50多件，現場貴賓雲集。玉管處歡迎民眾、學校團體到場參觀，共襄盛舉。

▲▼ 孫大川筆法豪邁奔放。

玉管處指出，孫大川長期致力於推動原住民文學的發展與文化藝術復振工作，在書畫藝術創作上默默地長期耕耘推展。這次特展「川流於玉山之間」是一場別出心裁又溫馨的書法藝術展覽，展現孫教授與古人對「山」自然回歸的對話。其書體自成一格，筆力雄健，字句中融合原住民文化，展現亦莊亦諧、自然隨興的藝術風格，讓民眾能一起分享並川流於其眼中所見點點滴滴之生活樂趣與美學。

來自台東卑南族的孫大川說，雖然原住民族文化沒有文字，但原住民的血統中不缺少創作基因，從小就喜歡文字藝術，喜歡塗鴨，也不喜臨摩刻板碑體，只要有空閒就會利用各種媒材，自由發揮，依原住民樂觀奔放的性格創作，文字也多充滿原住民風趣詼諧的風格。

玉管處表示，水里遊客中心是進入玉山園區之前的遊客服務據點，除讓遊客瞭解各項旅遊資訊外，在駐足休憩時，也可欣賞書法藝術之美。展覽從7月12日到12月31日止，歡迎社會大眾、學校、團體到玉山國家公園水里遊客中心賞味這場藝術饗宴。



