討債惡煞打到失禁…嗆「起來就送你去醫院」！男踩尿水滑倒　摔斷頸椎亡

▲黃男因欠債被帶到公寓裡圍毆到尿失禁，最後不慎滑倒摔斷頸椎致死。（圖／本報資料照，下同）

記者劉昌松／台北報導

台北市黃姓男子4月間被帶到萬華區1處公寓「橋債」，結果遭蔡姓、魏姓等4名惡煞圍毆、凌虐到尿失禁，嘴裡還被強塞香蕉，避免叫出聲音。最後蔡男等人以「送他去醫院」為條件，要求黃男「自己站起來」；沒想到黃男才剛起身就踩到自己的尿滑倒，導致後頸重創，送醫仍然不治。台北地檢署12日依傷害致死等罪起訴魏男，蔡男等其餘3人逃亡通緝中。

根據警方調查，黃姓男子（44歲）平常以打零工維生，4月23日晚上先是和朋友一起去萬華茶室喝酒，後來遇到蔡男等人，蔡男立即邀約黃男換個地方繼續聊，黃男因同行友人跟著去，不疑有他一同前往，跟著蔡男到位於和平東路三段的他人住處，此時已經是24日凌晨。

黃男進房後，旋即就被蔡男等4人痛毆到尿失禁，4名凶神惡煞在施虐過程中，為避免黃男在半夜時分呼救聲太大，還把香蕉強塞進黃男嘴裡，最後才對被打趴在地上的黃男說，「自己站起來，就送你去醫院！」但此時地上滿是尿水、果皮，黃男爬起來時不慎失足跌跤，整個人往後仰倒，摔傷頸椎。

▲警消當時獲報趕到現場，蔡姓、魏姓等嫌犯已一哄而散。（圖為資料照／翻攝東森新聞）

此時原本在旁觀看的友人趕緊向蔡男等人要了手機，打電話求救，並且依照119的指示，對黃男進行人工呼吸等CPR急救，蔡男等人則是在警消趕到時，一哄而散，最後黃男送醫不治。黃男父親向警方表示，兒子曾遭逼簽下60萬元的本票，可能是因為債務問題才會遭誘騙到萬華圍毆。

法醫鑑定，黃男全身到處都是瘀挫傷，但都僅止於表面，肋骨有對稱性傷勢，應是CPR急救時造成的；死因應為頸椎斷裂、失血性休克而亡。由於證人證明，蔡男等人原本要將黃男送醫、也未阻止友人急救，因此檢警認為蔡男等人沒有殺人犯意，全案依傷害致死罪嫌偵辦。4名嫌犯中，僅魏男主動投案後遭收押，12日被檢察官依法起訴，蔡男等3人則仍在逃，因此遭檢方通緝。

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