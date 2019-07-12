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周小川：中國應「未雨綢繆」防虛擬貨幣侵蝕　使人民幣成強勢貨幣

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▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川近日表示，在科技發展全球化的趨勢下，中國需要提前做好準備，防範虛擬貨幣Libra或未來的貨幣侵蝕，使人民幣成為一種強勢貨幣。

據路透報導，周小川在北京召開的「中國外匯管理改革與發展」研討會上指出，「未來可能會出現更加國際化、全球化的一種強勢貨幣，導致主要貨幣和它產生兌換關係。這個東西並不一定是Libra，但從最近幾年的趨勢看，有不少機構和人員試圖建立一種更有利於全球化的貨幣，到時就會出現強幣侵蝕弱幣的問題。」

他進一步提到，從本外幣一體化角度，中國需要未雨綢繆，做好準備，使人民幣在未來國際化、全球化競爭中處於有利的地位，為中國經濟發展和「一帶一路」服務，同時保持經濟穩定、防止經濟危機。

▲▼前中國人民銀行行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川。（圖／記者陳政錄攝）

▲周小川。（圖／記者陳政錄攝）

「經濟金融危機不可避免，提前展開前瞻性研究，有利於我們提早準備，當經濟危機發生時，軟肋少一些，問題少發生一些，這樣就能在經濟全球的競爭格局中取得優勢。」此外，周小川還認為，「貨幣強弱還直接關係到資本流動的問題。目前的強勢貨幣是美元，說強幣侵蝕弱幣是美元侵蝕其他貨幣。未來零售購物、資產交易都可以直接用美元，最後也會導致資本流動。」

他分析，「資本流動不僅取決於投資機會、息差，還會出現由弱幣國的資本流向強幣國的情況，以尋求安全港，特別是有危機、有波動的時候。過去很多年，全球出現的美元化進程，就是美元對弱勢貨幣國的侵蝕。」

據了解，社交軟體Facebook於今年6月18日，發布了名為「Libra」的虛擬貨幣白皮書，並計劃於2020年正式推出，為了向數十億的用戶提供數字交易和支付服務。

▲Libra。（圖／路透）

▲▼比特幣,臉書,虛擬貨幣,Libra。（圖／路透）

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關鍵字：中國人民銀行,周小川,人民幣,中國金融學會會長,Libra,虛擬貨幣,美元

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