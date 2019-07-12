8月宣布參選？柯文哲笑：call in節目的柯文哲好陌生

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲儘管未正式宣布，但仍被列為2020總統熱門人選。針對有媒體爆料稱會在8月宣布參選，柯文哲受訪時笑說，昨天看call in節目很多人在討論他，「可是奇怪，討論的柯文哲在我看起來都很陌生」，直言每天謠言一大堆。另外，針對「郭柯配」一事，柯則表示，「活在世界上為什麼要對未來不確定的事情每天浪費時間？」

對於外傳8月宣布參選，柯文哲12日受訪表示，他昨天晚上比較早回家，「看call in節目，很多人在討論柯文哲，可是奇怪，討論的柯文哲在我看起來都很陌生」；他表示，意思是說，每天謠言一大堆，強調現在還沒有這計畫。

至於國民黨總統候選人預計將在下周出爐，是否會因此提早宣布？柯文哲說，不會，「反正最後一天應該是9月17日」；至於還在等待、不願公布的原因為何？柯說，「This is good question。」

另外，外傳柯文哲在跑地方時，已低調開始進行連署，對此柯文哲反問，「有嗎？他怎麼看出來？看到什麼？」強調自己沒做什麼事情，每天就這樣晃來晃去。

另外，目前正在黨內初選廝殺的郭台銘，傳出有可能脫黨參選到底，柯文哲聞言直呼，「每個消息聽起來都很聳動」；至於未來若「四腳督」是否較有利？柯文哲說，再講吧，等事情發生在煩惱，「為什麼要對不確定的事情每天在那浪費精神？」

媒體追問，由於郭台銘針對對「郭柯配」一事沒把話說死，未來是否有合作可能？是否有彈性？柯文哲說，第三勢力很多人啊，「活在世界上為什麼要對未來不確定的事情每天浪費時間？」



▲台北市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）