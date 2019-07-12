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影／馬英九洩密案無罪　高院：不該當犯罪、又非黃世銘共犯

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記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案，一審無罪、二審逆轉有罪改判刑4月。案經撤銷發回高等法院更審，更審於12日宣判，合議庭判決馬英九無罪。高院合議庭表示，馬英九的行為根本就不該當犯罪，無須以「院際調解權」阻卻違法；另外本案為前檢察總長黃世銘主動告知，馬英九是被動接受黃世銘的訊息，並非黃的共犯，所以即便黃世銘有罪定讞，高院仍判決馬英九無罪。

▲▼馬英九洩密案更審宣判 高院發言人連育群。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣高等法院發言人法官連育群，說明馬英九無罪理由。（圖／記者屠惠剛攝）

本案由台北地檢署於2016年3月間起訴，北檢認為馬英九要求前檢察總長黃世銘，對前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強再度報告偵查中的機密，涉嫌教唆洩密、違反通保法等罪，提起公訴。而一審由台北地方法院女法官唐玥，獨任審理後，認為馬英九的行為，主觀、客觀上均該當教唆洩密的構成要件，但因馬英九行使憲法44條規定的「院際調解權」，阻卻教唆洩密違法，因此判決馬英九無罪。

檢方上訴二審，高院二審認為，馬英九從黃世銘聽聞知悉之秘密，無關五院間相互間職權行使之爭執；另外馬聽聞祕密後，也應知道柯建銘所涉個案，相關法律責任各有權責機關處置，亦無關五院權限行使爭執。最後，二審更認為，依照憲法第44條規定：「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」，馬英九並未依此規定，「召集有關各院院長會商解決之」，故不應認定馬英九得據此規定阻卻違法，改判馬英九有罪。

案經撤銷發回，高院更審12日宣判，高院認為，根據檢察官舉出的證據，馬英九與黃世銘間並無共犯關係，且無證據足以證明馬英九與黃世銘間有所謀議，黃世銘所為自不能與馬英九所為混淆；而本案乃黃世銘主動求見交付書面及口述機密內容，馬英九被動接收，自不能誤導成馬英九藉總統身分違法操控取得應秘密資訊及個資。

另外馬英九當年9月4日要求黃世銘再度向江宜樺報告，檢方雖認為馬英九涉嫌教唆洩密，但高院認為根據檢察官提出的證據，不能證明馬英九符合教唆犯的要件，這部分也判決無罪。而雖然一審以「院際調解權」阻卻違法，但更審法院認為，馬英九的行為根本就不該當犯罪，無須以「院際調解權」阻卻違法，所以駁回檢方上訴，判決馬英九無罪確定。

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