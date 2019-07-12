紐奧良豪雨淹水！「熱帶風暴巴里」將襲　居民曾痛失家園急撤

▲女子在淹水區域抱著小孩。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國路易斯安那州紐奧良市（New Orleans）10日開始遭受暴雨侵襲，多處地區淹水，隨著熱帶風暴「巴里」（Barry）在墨西哥灣上成形，居民使用沙袋保護家園或逃到高處避難。路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）已宣布當地進入緊急狀態，他表示釀成洪水有3種形式，分別為風暴、高漲河水及暴雨。

紐奧良市10日發生雷雨，熱帶風暴巴里預計13日登陸；愛德華茲警告，密西西比河水位已超過堤防高度，將導致洪災情況加劇。據了解，巴里可能成為本季的第一場颶風，自從紐奧良市2005年經歷卡翠娜颶風後，將考驗地區的防洪設施是否完善。

▲建築外淹水。（圖／路透）

截至11日晚間，巴里位於密西西比河口以南145公里處，風速約為每小時72公里。來到紐奧良市東南部，當局分發沙袋；路易斯安那州低窪地區也強制撤離約1萬人，部分區域宛如空城。

▲一名男子原本受困車內，隨後接受救援。（圖／路透）



《美聯社》報導，一名男子準備與家人撤離到阿拉巴馬州，他說，如果河流水位沒有高漲，他可能會留下，但他依舊擔心當地政府沒有完成所有堤岸的改建項目。現年65歲的布洛克斯（Clarence Brocks）是普拉克明郡（Plaquemines Parish）居民，14年前他因為卡翠娜颶風失去家園，如今他又再度整理行李。