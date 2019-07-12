　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

放棄「2020人口普查」確認公民身份　川普：改其他途徑會「毫不留情」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普,白宮,東廳,環境領導力（圖／路透）

▲川普放棄以人口普查調查美國公民人數，但改用其他途徑獲取資料。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國總統川普（Donald John Trump）多次強調要統計美國公民的人數，但透過「人口普查」卻在法律上遇到困難。對此，川普11日發布行政命令，要商務部用人口普查以外的方式來獲取公民資料，不用直接進行民意調查，也能確定公民人數。

綜合外媒報導，非法移民問題對於美國相當嚴重，川普為了鞏固自己「移民鹰派」的立場，致力於將公民身分問題納入人口普查，確定美國公民身分、人數，但遭到最高法院的封殺裁決，「2020年人口普查時禁問公民身分」。

於是川普改變作法，讓商務部透過人口普查以外的方式來獲取公民數據，其中包括美國國土安全部（Department of Homeland Security）及社會保障局（Social Security Administration）的文件。川普堅稱，他會「毫不留情從其他管道獲取信息」，各個機構都會被要求提供公民、非公民的文件紀錄。

批評者則認為，以人口普查調查美國公民身分，不只會減少移民參加，或是少數族裔人被低估，即使是合法居民都會被嚇跑，資料還有可能被移民執法部門所利用，導致10年一次的調查沒辦法完成。另外，調查也被認為是確定政府項目的資金來源，而人口統計則與眾院席位、聯邦資助分配有關。

ET快訊
金主超硬背景曝光！林志成戰館長嗆「踩過屍體」　主辦方：太殘忍
八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光..網噴鼻血
馬英九教唆洩密案「最終結果」出爐！更審宣判無罪確定

關鍵字：美國,川普,人口普查,公民,移民,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

學校採收馬鈴薯…日13學童集體食物中毒　不只發芽「未成熟也有毒」

紐奧良豪雨淹水！「熱帶風暴巴里」將襲　居民曾痛失家園急撤

金正恩正式成國家元首！　北韓公布新憲法「不再神格化」

機長飛到一半「全身發紫」猙獰倒地！　85名乘客嚇哭：飛機像在翻滾

堅信醫療是基本人權！「冠狀動脈旁路移植之父」法瓦洛羅96歲冥誕

放棄「2020人口普查」確認公民身份　川普：改其他途徑會「毫不留情」

花園挖到詛咒陶罐「刻RIP墓碑」！屋主嚇瘋...網狂勸：立刻燒掉

川普酸中國「沒依照承諾購買美國農產品」：讓我們失望了

推特全球大當機！7萬人「無法登入」　網狂崩潰：失去生存動力

美股道瓊創新高...漲逾227點「首破27000點」！預期聯準會將降息

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

無照男國道自撞「串供對話」曝光　找友揹鍋狂跳針：等下說你開的...

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

林威廷再見保送　富邦8比7氣走桃猿下半季4連勝｜7/10 Lamigo桃猿 VS 富邦悍將

學校採收馬鈴薯…日13學童集體食物中毒　不只發芽「未成熟也有毒」

紐奧良豪雨淹水！「熱帶風暴巴里」將襲　居民曾痛失家園急撤

金正恩正式成國家元首！　北韓公布新憲法「不再神格化」

機長飛到一半「全身發紫」猙獰倒地！　85名乘客嚇哭：飛機像在翻滾

堅信醫療是基本人權！「冠狀動脈旁路移植之父」法瓦洛羅96歲冥誕

放棄「2020人口普查」確認公民身份　川普：改其他途徑會「毫不留情」

花園挖到詛咒陶罐「刻RIP墓碑」！屋主嚇瘋...網狂勸：立刻燒掉

川普酸中國「沒依照承諾購買美國農產品」：讓我們失望了

推特全球大當機！7萬人「無法登入」　網狂崩潰：失去生存動力

美股道瓊創新高...漲逾227點「首破27000點」！預期聯準會將降息

母柴只顧自己吃飯...被女兒狂唸罵爆！　「造反畫面」網笑噴

戳破「徵打字人員」真相！網紅加4人LINE「揭詐騙法」嗆：妳媽知道妳在騙人嗎

22國集體質問「新疆問題」　耿爽：歡迎來走一走看一看

張育成轟400英尺全壘打　連4戰安打手感火燙

竹南大埔重劃區亂草叢生！　「綠色草海」淹沒休憩長椅

夕陽下金光閃閃！在如畫般的鹽田裡曬鹽　還有超美味食鹽雪糕

雙北、台東花蓮黃燈警戒！　高溫飆破36度以上

住址藏在身上！八旬老婦忘記回家路　警機智識破衣服機密

GLAMGLOW推出「美肌充電寶」，10分鐘卸下疲憊壞臉色

向綠營示好？柯文哲談新潮流：不見得一竿子打翻一條船

國際熱門新聞

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩..

悲情太空人　國家消失無法回地球

亞洲唯一無機場國家　國土快丟光

深夜房間怪聲　冷氣機裡藏5條蛇

23歲女韓星吃瀕危巨蚌　泰國要..

她家花園挖到陶罐刻RIP　網勸..

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

車禍癱瘓11年　法植物人拔管辭..

即／加航遇強烈亂流　急降檀香山

登喜馬拉雅山隊滅團　8人最後身..

她第一次搭飛機　竟誤走進行李輸..

一張海灘夜景圖　引上萬網友崩潰

川普轟中國沒購買美農產品：讓我..

美股道瓊飆新高　突破27000..

更多熱門

相關新聞

川普轟中國沒購買美農產品：讓我失望

美國總統川普今日再度於推特上砲轟中國，他批評中國因沒有購買美國農產品「讓我們失望」，先前他與中國國家主席習近平會面後表示，中國承諾會向美國購買農產品，作為貿易戰停戰的條件之一，美國則暫緩加徵關稅。目前中美雙方高層已恢復通話，貿易協商將持續進行。

美股道瓊飆新高　突破27000點大關

獨／小英抵紐約　美方：3時間點有抗議

即／加航遇強烈亂流　急降檀香山

飆漲200點　美股道瓊首破27000點

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰回應

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

孫協志離婚後爆秘戀　夏宇童回應了

悲情太空人　國家消失無法回地球

他嘆借5千…友還4985！真相反轉

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同行

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

亞洲唯一無機場國家　國土快丟光

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面