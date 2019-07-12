美國14日突襲「2000非法移民家庭」抓到拘留中心　10大城市搜捕

▲活動人士拿著「釋放兒童」的牌子，在拘留中心外抗議川普政府逮捕移民。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

《紐約時報》引述現任與前任官員說法指出，美國移民和海關執法局（ICE）預計14日逮捕至少2000個被法院下令出境的移民家庭。ICE透過聲明表示，在接下來的執法行為中，單位不會提供具體細節，然而，所有違反移民法的人都可能被逮捕、拘留，甚至是離開美國。

《紐約時報》率先報導ICE將於14日展開的行動，只要是被法院下令出境的非法移民，都有可能被逮捕；這項舉措會發生在至少10大城市。美國總統川普（Donald Trump）已在6月17日透過推特警告，不過當時政府內部存有紛歧，所以計畫受到推遲。

根據兩名現任官員以及一名前國土安全部官員說法，ICE這項行動會進行多日，然而細節還未確定。被逮捕的移民，可能會送到德州、賓州的家庭拘留中心，由於空間有限，有些人則可能被安排在飯店入住，等待相關程序辦妥。

此外，即使是沒有被法院下令出境的移民，也有可能在行動中失去自由。不過，這次的執法成效可能不如川普先前強調的，他6月表示，數百萬非法移民很快會離開美國。

《路透社》報導，ICE最新行動將針對2000個移民家庭；相較之下，該單位每月幾乎都會拘留約1.2萬人，不包括邊境巡邏隊在邊界所逮捕的。康奈爾法學院移民法律教授葉爾羅爾（Stephen Yale-Loehr）表示，在年度計畫中，驅逐2000人不是很大的數字，而且前總統歐巴馬（Barack Obama）政府第一個任期每年就驅逐40萬人以上。

葉爾羅爾認為，川普政府宣布要突襲非法移民，其實旨在引起恐懼，這將導致他們躲起來或採取其他行動，「他（川普）幾個月來一直在努力做些什麼。」對於正在尋求2020總統連任的川普來說，他要向選民兌現他的競選政見。

美國民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抨擊川普的行動很無情。她補充，如果ICE人員沒有法官簽署的搜查證，移民可以拒絕開門，即使是無證移民，也享有美國法律賦予的權利。

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