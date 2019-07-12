超噁舔舔挑戰！女兒舔診所「壓舌板」還放回去　惡劣母在旁囂張拍片

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美國近來才發生女子打開超商冰淇淋亂舔再放回架上的新聞，佛州也發生類似事件，一名女童在醫護室竟然舔完壓舌板後又放回去，誇張的是她的母親不但沒阻止，還在旁拍影片並放在網路上。這名母親因為涉嫌重罪已被逮捕，將於本周出庭，罪成最高將面臨長達30年的刑期。

影片拍攝於佛州傑克遜維爾市(Jacksonville)的All About Kids and Families醫療中心，影片中可看到，30歲人母沃德(Cori E. Ward)的女兒，從罐子中擅自拿出壓舌板，並且用舌頭舔過以後再放回罐中，牆上還可看到標語清楚警告，「請不要觸碰醫療用品」，但沃德的態度卻十分不屑還嗆聲，「不要告訴我要怎麼過自己的生活」。

沃德9日將影片分享至Snapchat上，後來又被人轉至臉書，惡劣行為引來許多憤怒民眾批評，雖然她澄清，影片並不是要呼應最近很流行的「舔舔挑戰」(Licking challenge)，她只是把影片分享給幾個比較私密的朋友，但仍被逮捕並被控「玩弄商品而無視恐造成死亡或身體傷害」的重罪。醫療中心則發表聲明，他們已移除更換房間內所有醫療器材，並且重新消毒了所有設施。

▼美國近來吹起「舔舔挑戰」的歪風，甚至有女童舔了診所裡的醫療用品。（圖／示意圖／達志影像）