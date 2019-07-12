蔡英文抵達紐約　AIT主席莫健、高碩泰登專機迎接

▲蔡英文抵達紐約，AIT主席莫健、駐美代表高碩泰登機迎接。（圖／中央社）



記者陶本和／美國紐約報導

總統蔡英文出訪加勒比海4個友邦，期間去程過境美國紐約，訪團在歷經15小時的飛行，於美東時間11日下午3時抵達，將停留2晚。在專機停妥後，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、駐美代表高碩泰等人上專機迎接。

蔡英文在紐約的行程規劃上，據了解，她將出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，而該場活動也是總統首次在我國駐紐約辦事處出席活動，過去在前總統陳水扁雖然也有相關行程安排，但並未安排全程公開給記者採訪，僅有事後才公布相關訊息。

不同於過去出訪，隨行記者在台美默契下，都不得在美國境內做新聞處理，且下榻的飯店必須距離總統20至30分鐘車程；同時，過去隨行記者也不會配發國旗徽章，這次則比照在友邦國家，配發中華民國、美國國旗徽章，讓所有團員別在身上。

另外在其他行程規劃上，在美東時間12日的行程規劃上，蔡英文應邀出席由美台商業協會（USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會。

據了解，本次會議將由USTBC主席暨NASDAQ董事長Michael Splinter擔任主持人，而其中也包括美光、花旗、GE、康寧等重要級美國企業領袖出席。另外，桃園市長鄭文燦也將率領我國企業領袖團與會，屆時將與蔡英文「同框」。

接著，蔡英文將在教授Andrew Nathan陪同下與多位哥倫比亞大學學者、相關領域研究生進行閉門對談，地點在哥倫比亞大學。晚間，蔡英文則會與僑界人士晚宴，在此之前會向美方政界人士都會致意，屆時將發表談話，然後預計在13日上午與台灣留學生在中央公園見面，並且一起健走，隨後訪團一行人將搭機前往友邦海地。

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