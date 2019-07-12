獨／蔡英文抵紐約　美方掌握3時間點「和統會、華人社團聚集抗議」

▲蔡英文發表「自由民主永續之旅」行前談話。（圖／攝影中心攝）



記者陶本和／美國紐約報導

蔡英文11日啟程「自由民主永續之旅」，訪問加勒比海友邦，期間去程過境美國紐約。根據美方掌握的安全消息，和統會、華人社團聯合總會及其團體，預計在11日至13日期間，共3個時間點，會聚集在總統下榻的飯店示威抗議。

根據美方掌握的安全消息指出，和統會、華人社團聯合總會及其團體，前去蔡英文訪團下榻的飯店Grand Hyatt New York的對面馬路聚集舉行示威，抗議她過境並且停留紐約。

根據掌握的訊息指出，抗議團體將分別在11日的下午4點至10點、12日的下午5點至10點，以及13日的早上8點至12點等三個時間聚集抗議。

▼總統蔡英文抵達美國紐約下榻的飯店，門口歡迎的留學生、抗議群眾互相叫囂，一度發生肢體的推擠衝突。（圖／讀者提供）



在蔡英文抵達紐約後，搭車前往下榻的飯店接受當地僑胞歡迎，並稍作休息。不過據指出，在總統飯店外，有聚集不少歡迎總統的民運與學生團體，但跟前來抗議的民眾發生口角，甚至一度有肢體的推擠衝突發生。

其實，蔡英文出訪過境美國遭遇抗議也非首次，上一次在過境夏威夷時，根據檀香山當地治安情資，中國大陸駐洛杉磯總領事館副總領事代雙明在日前飛到夏威夷，策動中國僑團、和統會與部分幫派人士預計到台灣總統下榻飯店騷擾。不過後來因為聚集狀況不佳，最後並未達成抗議行動。

在紐約的行程安排上，據了解，蔡英文落地紐約後，第一個行程是出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，而該場活動也是總統首次在我國駐紐約辦事處出席活動，過去在前總統陳水扁雖然也有相關行程安排，但並未安排全程公開給記者採訪，僅有事後才公布相關訊息。

另外，在美東時間12日的行程規劃上，蔡英文應邀出席由美台商業協會（USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會。

據了解，本次會議將由USTBC主席暨NASDAQ董事長Michael Splinter擔任主持人，而其中也包括美光、花旗、GE、康寧等重要級美國企業領袖出席。另外，桃園市長鄭文燦也將率領我國企業領袖團與會，屆時將與蔡英文「同框」。

接著，蔡英文將在教授Andrew Nathan陪同下與多位哥倫比亞大學學者、相關領域研究生進行閉門對談，地點在哥倫比亞大學。晚間，蔡英文則會與僑界人士晚宴，在此之前會向美方政界人士都會致意，屆時將發表談話，然後預計在13日上午與台灣留學生在中央公園見面，並且一起健走，隨後訪團一行人將搭機前往友邦海地。

▼蔡英文過境紐約行程曝光。（圖／記者李帛窈 整理製表）

