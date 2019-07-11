妳覺得妳像尤達嗎？　1年前蔡英文嚴肅否認…這次合體了！

▲蔡英文登《時代》，眼尖網友發現封面照像「尤達大師」。（圖／合成圖）

政治中心／綜合報導

去年總統蔡英文執政滿二周年之際，接受網路平台直播訪問，有網友問「妳覺得妳像尤達嗎？」，當時蔡英文嚴肅地直言「我當然覺得不像啊。」然而，蔡英文11日在臉書公布一項消息，那就是她與尤達合體了！

影片中，面對真正的三軍統帥，「間諜尤達」毫不退縮，總統府出勤的成員，通常包含了一位總統，與他的特勤隨扈們，但想跟上他們，「間諜尤達」需要幫手，就是志祺七七，時事型YouTuber，「偽裝成幕僚的人類，連味道聞起來都很像」，可以一邊移動，一邊拍攝，用攝影機，捕捉「總統尤達」的每一個動作，為了避免引起隨扈的懷疑，必須小心翼翼。

幸好基地的色彩，很好地掩藏「間諜尤達」的蹤跡，跟著人群上飛機，他看到了驚人的景象，出訪前的蔡英文低著頭看著資料，似乎是在為出訪做準備。透過「間諜尤達」的幫助，捕捉到了「總統尤達」機密的一天，但不是所有的「間諜尤達」都能順利脫身，最後還是被特勤發現了。

▲蔡英文在飛機上隔空向支持者「派任務」。（圖／翻攝自蔡英文LINE帳號）

但出乎意料的，「間諜尤達」並沒有受到驅逐，經過「總統尤達」的確認，被友好地接納了，而間諜尤達，也成功地捕捉了「總統尤達」的一天。蔡英文在間諜尤達背後寫上「台灣，願原力與你同在」。

原來這是總統專機開箱特別企劃，蔡英文與YouTuber再度合作，這次合作的對象是志祺七七、阿滴，而所謂的「間諜」其實是尤達。蔡英文11日晚間透過臉書表示，她目前正在太平洋上空，準備過境美國，前往加勒比海友邦進行訪問， 志祺七七在她出訪前帶著阿滴來開箱她平常在國內搭乘的空軍一號，「但他們以為我不會發現他們帶了個小跟班嗎？」

蔡英文之所以會被認為像尤達大師，起因於她登上《TIME》雜誌的照片，灰暗的燈光、角度與臉型，被網友拿來跟尤達大師比對。去年總統蔡英文執政滿二周年之際，接受網路平台直播訪問，有網友問「妳覺得妳像尤達嗎？」，當時蔡英文嚴肅地直言「我當然覺得不像啊。」但蔡英文日前辦IG大頭貼票選，尤達大師頭像獲得票選。

這回「總統尤達」與「間諜尤達」同框，網友紛紛留言回應「間諜尤達太可愛」、「好可愛好期待影片」、「祝總統尤達出訪順利」、「總統尤達跟間諜尤達都好可愛呀」、「總統尤達表情好可愛啊XD」、「哪裡買總統尤達？」