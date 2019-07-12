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最悲情太空人！他滯留太空311天　「國家一夜消失」無法返回地球

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▲▼1991年聯盟TM-12號（Soyuz TM-12）任務組員，由左至又分別為英國女太空人沙曼Helen Sharman，俄羅斯籍克里卡廖夫（Sergei Krikalev）和阿爾采巴爾斯基（Anatoly Artsebarski）。（圖／達志影像／美聯社）

▲1991年聯盟TM-12號任務組員，由左至又分別為英國女太空人沙曼，任務指揮官阿爾采巴爾斯基，以及航天工程師克里卡廖夫。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

前蘇聯從上世紀80年代進行和平號太空站（Mir）計畫，前後在太空站中進行多次實驗與任務。其中，有一位太空人克里卡廖夫（Sergei Krikalev）於1991年5月升空執行任務，沒想到4個月後發生蘇聯解體，在太空中的他連「國家」都沒了，更別提返回地球，只好被迫滯留外太空，堪稱是史上最悲情太空人。

克里卡廖夫自1985年開始接受太空人訓練，並在1988年至1989年間完成他人生首次太空任務。1991年5月18日，克里卡廖夫與另一位蘇聯太空人阿爾采巴爾斯基（Anatoly Artsebarsky）和英國女太空人沙曼（Helen Sharman）一同搭乘聯盟TM-12號（Soyuz TM-12）太空船，再度前往和平號太空站執行任務。

沙曼在太空中停留1周就返回地球，克里卡廖夫與阿爾采巴爾斯基則在太空度過夏天，同時進行各種實驗。同年7月，由於後續任務規模縮減等因素，克里卡廖夫同意留守在和平號太空站，等後預計在10月份抵達的下一組太空人，以繼續任務。

在之後的幾個月裡，和平號太空站的太空人都陸續返回地球，原本很快就要輪到克里卡廖夫，沒想到蘇聯突然在1991年12月26日解體，讓原來偌大的蘇聯一夕之間分裂為15個國家，整個國協區亂成一團，俄羅斯也沒有餘力接回還滯留在外的太空人。

此時，只剩下一位10月份才剛抵達太空站的聯盟TM-13號指令長沃爾科夫（Aleksandr Volkov）與克里卡廖夫作伴。之後幾個月裡，克里卡廖夫苦苦等不到返回地球的指示，而這兩位滯留的太空人，也被戲稱是「最後的蘇聯人」。

直到1992年3月25日，已經在太空中滯留311天的克里卡廖夫，終於乘坐聯盟TM-13太空船返回地球，而他升空時還是蘇聯公民，返回地球時國籍已經轉變成俄羅斯籍。

克里卡廖夫一生共執行過6次太空任務，在太空中累計停留時間長達803天9小時又39分鐘，一度成為在太空中停留最長時間的太空人，此紀錄直到2015年才被同為俄羅斯籍的太空人帕達卡（Gennady Padalka）以879天的天數打破。

克里卡廖夫於2007年執行完最後一次太空任務後退休，由於他在航天領域的卓越貢獻而被授予諸多榮譽，包括「蘇聯英雄」與「俄羅斯英雄」的稱號。

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關鍵字：太空人,Sergei Krikalev

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