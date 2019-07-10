LINE MUSIC上線！最低月租149元無限聽音樂　每月3首自設鈴聲

▲LINE MUSIC正式在台上線！（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE MUSIC今（10）日正式在台上線，攜手OMusic提供千萬曲庫，透過AI智慧引擎，將音樂結合通訊，並宣布推出每月149元、180元的月租方案，以及90天477元、365天1788元的定期定額方案，同時開放用戶申請30天免費體驗音樂串流。

LINE MUSIC的特色包含智慧引擎、音樂聊天模式、一站式LINE服務體驗，還有獨家4大創新功能，包含「AI智慧推薦」、「聊天室一鍵分享」、「LINE 鈴聲自造和背景音樂設定」、「影音內容與音樂直播」等，打造全新一站式音樂服務平台。

▲LINE MUSIC攜手OMusic提供千萬曲庫。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE在台灣擁有2,100萬月活躍用戶，每天有1億則貼圖透過LINE被發送，每天更有800萬用戶使用LINE撥打超過3,400萬通電話，因此就想著除了貼圖、文字，是不是還可以透過分享音樂來傳達心情。

▲LINE MUSIC代言人李玟重新復刻3首經典歌曲。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE MUSIC代言人Coco李玟特別現身記者會，重新復刻3首經典歌曲－復刻愛三部曲《暗示2019》、《被愛的女人2019》、《過完冬季2019》，獨家在LINE MUSIC上線，分別代表「暗戀」、「熱戀」及「失戀」的代表作復刻，讓音樂代表心情，透過「一鍵分享」的功能，分享給親朋好友。

▲LINE MUSIC最低月租149元，每月3首自設鈴聲。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE MUSIC宣布，只要成為會員，就可以使用免費使用千萬曲庫30秒試聽、個人化背景音樂設定、聊天室內分享音樂直接聆聽，還有最新 MV 觀賞、音樂情報線上搶先看等，並在首波上市推出「LINE MUSIC WOW 音樂方案」，用戶可自由選擇月租型，或定期定額型的方案。

其中月租型方案包括WOW 149，每月只要新台幣149元，除了首波開放用戶享有30天免費體驗外，還可享有無限音樂串流、每期加送3首自編LINE 鈴聲、答鈴、背景音樂等，同時享有最高LINE POINTS 200點的回饋，還提供 WOW 180音樂方案，每月訂閱只要新台幣180元，直接享受無限音樂串流和LINE 鈴聲，背景音樂編輯不限次數。