財訊／柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

文／何若芬

7月5日，台北市長柯文哲結束3天的「雙城論壇」行程返台，戰場馬上拉回國內。次日火速走訪高雄及台南地區，一切的鋪排，當然還是為了總統大選。據了解，柯營內部已經定調，將在8月宣布參選。

錯失了民進黨內亂的機會，柯營接下來關心的是國民黨初選，由於韓國瑜與郭台銘仍難分軒輊，柯營內部評估，韓國瑜出線會帶給柯較大的壓力，畢竟韓粉是鐵板一塊，加上蔡英文在反送中事件聲勢回溫，若蔡柯之間發生棄保效應，柯勢必是被犧牲的一方。

若郭台銘出線，市府內部評估對柯相對有利，畢竟經過初選廝殺，不少韓粉對郭台銘避而遠之，不少人更出身軍公教，不可能將票投給小英，這讓走中間路線的柯文哲多了可爭取的板塊。此外最挺韓的旺中集團，幾乎和郭台銘走到水火不容的境界，若最終真的由郭出線，柯還可能意外獲得部分媒體資源。

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由此推演，也就不難理解為何柯的戰情室幕僚李縉穎，會在國民黨初選前夕在PTT爆卦主張：「應該在國民黨初選期間支持郭台銘」。李縉穎自稱「藍底鑲白旗的政2代」，是國民黨前立委李嘉進之子，在去年市長選後加入柯團隊，他也是這回在雙城論壇中鬧出直播意外的當事人之一。

據了解，本次提出直播想法的是研考會主委余家哲與祕書處主任研究員李縉穎；柯文哲在年初為了選戰設立新的幕僚單位「戰情室」，兩人皆是該單位成員。柯營坦言，幕僚想出臉書直播代表經驗不足、也有些天真，用臉書開直播等於直接踩中國紅線，也很失禮。市府最後不但認錯道歉，柯文哲甚至因此事在機場怒飆李縉穎，揮手要他1個禮拜不要入府上班。

還沒等到週一上班時間，李縉穎搶先在PTT板爆卦的作法，讓外界驚覺柯營對於郭台銘或韓國瑜的出線效應已進入選票精算階段，一方面也印證柯營的民調從沒斷過，背後據信應是某網路媒體負責人。

除了網路空戰外，柯文哲也積極使力於地方組織。據了解，柯已默默在每個縣市找好負責人，由台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲負責統籌協調，而市府顧問蔡壁如也數度走訪基層企圖串聯全國柯粉。種種跡象都顯示，柯P宣布參選總統，已是箭在弦上。…(本文節自財訊585期，詳全文)