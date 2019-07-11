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清理戰場？大彎北商業宅可就地合法　北市加碼降回饋金

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▲▼北市府通過大彎北商業宅可就地合法。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市府通過大彎北商業宅可就地合法。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市大彎北段商業宅爭議不斷，台北市長柯文哲起先在上任後「積極處理」，但住戶、選區議員不斷陳情，北市府態度軟化，不但提出繳回饋金「就地合法」方案，還多次放寬，最新版本包含遭監察院糾正的既存違規建物在內，大彎北全區域皆允許「住商混合」，連尚未開發的空地也受惠。全案在11日的都委會通過，市府還加碼將民眾需在5年內繳交的每坪6.08萬回饋金，再降成約每坪5.2萬。

由於大彎北段放寬通過的時間點接近2020大選，台北市長柯文哲又有極高可能性投入選舉，被外界認為是在「清理戰場」，帶有選舉考量。都委會主席、台北市副市長彭振聲受訪強調，與選舉無關，因該案經市議會議員多次質詢，是歷史共業，歷任市長造成這地區無法解決都市計畫問題，建商有責任、政府督導有責任、買的人也有責任。

「柯市長大膽的承擔過去政府的缺失」，彭振聲說，希望陳年老案可以解決，當然很多專家、學者都認為違反都市計畫原則，但都計是給人用的，這是政府承擔起來，跟選舉沒有關係。

大彎北過去為「商業區」、「娛樂區」，依規定不得做住宅使用，監察院於2016年糾正，指北市府不處理商業宅問題，要求檢討改善；市府因此認定大彎北1678戶「商業宅」違規，強勢寄發發單開罰，引起地方反彈。面對地方的反彈、議員關切，北市府拋出解套方案，允許住戶透過提出申請、繳納回饋金的方式「就地合法」。

儘管如此，但該區住戶仍對市府開出的回饋金不滿意，多次找上議員陳情，市府也數度退讓不斷下修回饋金額度。今年4月，北市都委會專案小組原則同意大彎北的敬業二路西側區域、東側5棟既有違規建物，直接「住商混合」，並刪除5年申請期限、放寬申請門檻。

而針對大彎北案，過去柯文哲就表示，常在市政會議罵這個，整個內湖工業宅一大堆，所以以前剛上任都會一直罵前朝，「現在反正罵也沒有用，我就把他當成歷史共業把它解決，還是要合法化，也不是永遠法律跟現實脫節」，該罰的、該繳回饋金的還是弄一弄，「法律是給人民遵守用，不是參考用，你不能法律跟現實完全是脫節」。
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,大彎北,商業宅

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