遭高官男友痛毆「130次」！　性感小三變豬頭...慘到下不了床

▲ 柬埔寨網紅泰賽娘慘遭男友痛毆成豬頭 。（圖／翻攝自泰賽娘臉書）

國際中心／綜合報導

柬埔寨性感網紅「泰賽娘」最近在臉書上PO出自己遭到毆打、鼻青臉腫的照片，她哭訴自己被高官男友施暴多達「130次」，全身上下都是瘀青，希望透過公開男方的資訊與照片，能夠讓警方將他逮捕。不過才事隔2天，泰賽娘又在臉書放上自己與男友的合照，聲稱「我們是深愛彼此的」，讓網友看了直呼「到底在演哪齣？」

根據「柬單網」報導，「泰賽娘」因為經常在網路上分享性感自拍照、販售化妝品而小有名氣。8 日她突然間在臉書放上幾張自己「滿臉是傷」的照片並控訴，自己是金邊市農林漁業局副局長登薩倫的小三，不過交往以來，多疑又脾氣不好的登薩倫經常會因為吃醋，就對她暴力相向，除了會賞她耳光、用腳踹她，甚至還會扯著她的頭髮去撞桌腳，導致她全身都是瘀青，連「下床行走都很困難」，臉還被揍到破相，就連房間也被對方砸的亂七八糟。



泰賽娘同時也公開了登薩倫的證件照，她表示，「這已經是我第130次被他毒打了。我將會繼續上傳影片，直到警方將他逮捕為止。因為我實在忍無可忍了，請救救我。」

▲ 泰賽娘經常在臉書po出穿著性感的照片。（圖／翻攝自泰賽娘臉書）

泰賽娘被家暴的事件立刻引起網友熱議，警方也馬上成立調查小組，到她家中詢問詳情，然而才過2天，案情又出現了大轉變，泰賽娘10日在臉書貼出了自己與登薩倫「頭靠頭」的甜蜜合照，並寫到「我對自己2天前的舉動感到抱歉，實際上他一次都沒有打過我，當時我是因為氣壞了才會上傳那些照片，現在我已經決定撤銷對他的控訴，因為我不想讓他失去工作、名譽掃地，他什麼都好，就是個性衝動和愛吃醋了點而已，我們倆絕對是真心相愛，不能夠沒有對方的，希望好友跟粉絲能夠諒解。」

▲ 事隔2天，泰賽娘又在臉書貼出與男友恩愛照，並稱對方完全沒有毆打她 。（圖／翻攝自泰賽娘臉書）

突如其來的神操作讓不少網友全都看傻眼，紛紛留言表示，「我到底看了什麼？小三還說的這麼理直氣壯？被打成這樣還不離開對方？」「大姐啊！你要是被威脅了就眨個眼。」「那麼你馬上就會被打第131次了！」「警察還特別因為你跑一趟，真是辛苦了…」