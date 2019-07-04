遼寧驚現冰雹龍捲風「6死190傷」　傷者差點被吹走：有電火！

▲遼寧出現龍捲風。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

遼寧開原市3日下午突然出現龍捲風，更伴隨著「鴿子卵」大小的冰雹，半個城市幾乎都被襲擊。目前已造成6死，至少190多人受傷，受災民房744戶，受災樓房3591戶，受災人數達9900多人。一對夫婦表示，家中東西都壞了，兩人也差點被吹得飛出去。

根據《澎湃新聞》報導，一對因龍捲風受傷的老夫婦表示，當時剛吃完晚飯，遠遠地看到了龍捲風，趕緊把窗戶關起來，但才剛講完話，龍捲風就已經越來越近了，大風一吹過來身體都不受控往前傾，還好老婆抓住櫃門才沒有被吹走。





▲遼寧龍捲風過後，工作人員在現場進行整裡。（圖／翻攝自央視微博）

「那真是生死一線啊！」老婦人又說，龍捲風裡頭看起來有火花，感覺就是電火，兩人居住的社區是新大樓，但是不僅外邊牆都損壞，窗戶門都沒有了，屋裡東西都損壞了，連冰箱都被吹走了。

受到龍捲風襲擊，不少板材、布料等被狂風刮上空中，甚至有汽車在龍捲風過後倒翻在地面上，更有屋蓋被大風掀翻。據央視新聞報導，遼寧省開原市3日下午5點15分遭受突發龍捲風襲擊，附近風速達23米/秒（9級）。龍捲風由金溝子鎮形成，經興開街道，開原經濟開發區，向南持續15分鐘後，減弱成低壓。

鐵嶺供電公司組建應急搶修隊伍12支，預計民用電今日全部恢復正常，企業用電在3日內恢復。當地一間醫院也表示，目前已開啟綠色通道，救治患者的費用基本全免。