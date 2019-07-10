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遭爆「抗議又拿補助？」　桃產總：年拿80萬3大工會最少的

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▲遭爆「抗議又拿補助？」桃園市產業總工會到市府抗議。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃產總到市府前陳情，高呼抗議口號，勞資關係科長張哲航（中）出面說明。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

長榮罷工事件節外生枝！桃園市產業總工會不滿遭市議員王浩宇臉書指出，邊向市府抗議、邊拿市府補助出國玩，以及去年市長選舉期間，辦理勞教活動替某候選人宣傳，10日前往桃園市政府陳情，怒控王浩宇要有格，勿靠抹黑成名，並要求桃市府說明白，且補助要有一致性標準，否則未來誰敢申請？

桃產總因被外界指稱是介入此次長榮罷工事件的外部工會，引發各界關注，致市議員王浩宇日前於臉書指出桃產總「抗議又拿補助？」而對於桃產總到市府抗議的行動，王浩宇回應「我說的話我負責，到市府抗議幹嘛？」

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▲遭爆「抗議又拿補助？」桃園市產業總工會到市府抗議。（圖／記者楊淑媛攝）

▲王浩宇對於桃產總到市府陳情，不以為然在臉書的回應（圖／擷取自王浩宇臉書）

王浩宇說，桃產總一直在玩兩面手法，常常是邊抗議邊要補助，且去年使用市府預算辦理活動時，確實邀請特定候選人參與宣傳，作為議員，監督預算執行理所當然，希望桃產總能公開說明清楚。

前往市府陳情的桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜說，去年工會有參與市府辦理的日本考察行程，14個工會團體都有受邀，此趟日本行程目的為出國考察，絕非「出國玩」。桃產總也拿出市府勞動局2017年決算經費，指出桃產總一年拿80多萬元，是三大工會之中最少的！

桃產總並強調桃產總辦育樂活動與勞教活動都依規申請、辦理且核銷，若內容有疑義，市府在受理核銷時就應該糾正，要求市府補助應有一致性標準，以利社會評斷，否則易被人羅織入罪，另也出示照片指過去在埔心牧場辦漆彈烤肉活動，鄭文燦市長也曾到場參與。

自認為鴿派工會幹部的桃產總副理事長李世光表示，工會很可憐，自己很常自掏腰包出席各場活動，活動聚會，喝啤酒也是要花自己的錢，認為王浩宇應監督市府而非工會，且這些指控都並非真實，要王浩宇去蹭韓國瑜，勿抹黑工會。

市府勞動局勞資關係科長張哲航出面說明表示，市府尊重王議員發言，至於補助出國應是去年6月間，市府辦理的勞權與職安業務運作的日本考察行程，為期5天邀請14個工會團體、共22名團員參與，參訪依照慣例與計畫辦理，合乎規定，也對維護勞權等確有助益。

另，市府每年編預算補助轄內各工會團體辦理勞工教育及育樂活動，均依規定審查及核銷，尊重桃產總為獨立工會團體，工會應對外說明活動辦理情形，而非到市府陳抗。

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關鍵字：桃產總,市府,抗議,補助

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