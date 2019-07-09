保母涉虐童！90公分童血濺2公尺成植物人　法官：「無法證明她動手」判2年

▲男童疑似遭保母毆打，腦部重傷成植物人。示意圖與本案無關。（圖／123RF）

地方中心／新竹報導

新竹一名楊姓保母被控涉嫌虐童，導致當時才2歲的男童腦部重傷成了植物人，而檢方在調查時，發現保母屋內有多處男童血跡，最高甚至連204公分的高牆都有血跡，因此認定保母動手毆打，以重傷害罪嫌起訴。但高院審理後，認為該事證無法證名男童傷勢是保母所為，因此依業務過失致人重傷罪嫌判保母2年徒刑。

判決書指出，2017年1月間男童母親因工作忙碌，因此將男童委託楊女全日照顧，但同年7月27日，男童突然陷入昏迷，經送醫後發現他受外傷性硬腦膜下出血、全身多處擦傷挫傷，經搶救後仍出現腦神經萎縮及受損、右側肢體癱瘓併有癲癇等症狀。

檢方事後到保母家蒐證，發現家中多處有血跡，最高甚至連204公分高的牆上都有，而經送驗後，確認為男童血跡。然而，男童當時身高僅90公分，血跡竟飛濺致他身高2倍以上的高度，鑑識人員認為，若非極大外力，不可能如此，因此認定楊女涉嫌虐童。

楊女到庭後矢口否認自己痛下毒手，還表示，「有時男童生氣會有撞牆的行為，就是我叫他去罰站，他就會生氣，開始用頭去撞牆」、「在我套房的時候，我有看過他有一次在床上跳，跳一跳就跳下去，頭就著地」等語，而事發當天，男童就是在彈簧床上玩，跌倒後就突然意識不清，才趕快把他送醫。

檢方事後依重傷害罪起訴楊女，但法院審理時認為，男童的傷勢究竟是從何而來缺乏證據可佐，因此認為她是犯了業務過失傷害致人重傷罪，判處她2年徒刑，楊女不服上訴，高院審理後仍維持原判。全案可上訴。

【更多新聞】

喊原住民「番仔」！女導遊稱台東嘉蘭村「失落的部落」 族人炸怒：不准再來

為錢翻臉...他怒把兄弟鎖門外！直奔進房強X對方女友 20分鐘「噴射」2次

國小新校長任期僅24天！一圓夢想卻引「過水」爭議 家長怒批：在作賤學校