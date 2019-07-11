大小僅有10MB！Spotify推輕量版App「Spotify Lite」搶市

▲Spotify將在36個國家推出輕量版本應用程式「Spotify Lite」。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

隨著智慧型手機持續進攻新興市場，愈來愈多應用程式選擇推出輕量版應用程式來搶市，近期音樂串流應用程式Spotify也宣布其輕量版本應用程式「Spotify Lite」將在36個國家的Google Play商店上架。

綜合外電報導，Spotify Lite在去年於巴西首度亮相，最大的特色在於其大小僅有10MB，但卻能播放幾百萬首的歌曲，但用戶無法使用高級搜索功能。Spotify Lite也比正規的Spotify更省電。

除此之外，Spotify Lite與正規的Spotify相比，所需要用到的數據傳輸也更少，且用戶能根據自身擁有的數據傳輸流量來設定流量監控，選項包括250 MB、500 MB、750 MB、1 GB、2 GB和3 GB，當用戶使用快達到設定的流量監控時，Spotify Lite預先傳送推播通知。

據了解，目前Spotify Lite僅適用於Android設備，將於36個國家的Google Play商店上架，歐美國家與台灣皆不在上市名單當中。該公司尚未宣布相關應用程式是否進軍iOS設備。

其實除了Spotify推出輕量版外，也有許多應用程式嘗試推出輕量版應用程式，像是Facebook Lite、Skype Lite、Twitter Lite和Shazam Lite。