Spotify試推Premium Duo雙人共享方案　搶攻伴侶商機

▲串流音樂巨擘Spotify。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

近年來媒體串流服務逐漸深入你我的生活，音樂串流服務Spotify繼過去推出的Premium 帳戶和家庭共享 Premium 方案後，將計畫推出全新的「Premium Duo」方案，主要目標為情侶或室友的雙人共享。

據《The Verge》報導，一般來說，Spotify的Premium 帳戶需要月付9.99歐元，而家庭共享 Premium 方案則是需要月付14.99歐元，但可讓同意屋簷下的6個人一起使用。在這兩個方案中間其實還有不同的商機，因此Spotify特別在部分市場推出主打情侶、室友都能一起使用的「Premium Duo」方案，只需要月付12.49歐元即可。

Premium Duo方案是一種雙人方案，與同為多人方案的家庭共享 Premium 方案一樣，用戶的地址必須為同一地址，且這次Spotify會寄出確認信讓用戶輸入地址來確定是否真的住在同一屋簷下。Spotify還別推出「Duo Mix」播放清單，這個清單會分析兩人所愛聽的音樂類型，進而進行音樂推薦。用戶也可以將自己創建的播放列表「一鍵」與Premium Duo的合購用戶分享。

報導指出，目前Spotify已在5個市場測試Premium Duo方案，分別是哥倫比亞、智利、丹麥、愛爾蘭和波蘭，目前尚不清楚該計畫未來是否會持續進行或擴大推廣範圍。